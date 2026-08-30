Ferrari F399 von Schumacher live in Mailand: Mega-Show vor Monza

SID 30.08.2026 • 11:12 Uhr Besonderes Highlight in Mailand: Vor dem Formel-1-Rennen in Monza wird ein Weltmeister-Auto von Ferrari am Corso Venezia ausgestellt.

Pünktlich zur Rennwoche des Großen Preises von Italien in Monza erwartet Formel-1-Fans ein ganz besonderes Highlight: Vom 31. August bis zum 8. September wird der historische Ferrari F399 von Michael Schumacher im Herzen von Mailand präsentiert.

1999 holten Schumacher, Eddie Irvine und Mika Salo mit diesem Rennwagen den Konstrukteurstitel für Ferrari. Für die Scuderia aus Maranello war es der erste Gewinn der Team-WM seit 1983.

Schumacher feiert zwei Jubiläen

Die Hommage an Schumacher und Ferrari steht zudem im Zeichen zweier Jubiläen: Vor 30 Jahren feierte der Deutsche am 2. Juni in Barcelona seinen ersten Sieg als Ferrari-Fahrer. Ebenfalls vor 30 Jahren, am 8. September 1996, triumphierte Schumacher erstmals auf dem Traditionskurs von Monza.

Die Sonderausstellung findet im historischen Palazzo am Corso Venezia in Mailand statt, dem Hauptsitz des Automobile Club Milano. Dieser liegt nur etwa 40 Autominuten vom Autodromo Nazionale Monza entfernt, der Rennstrecke des Großen Preises von Italien.