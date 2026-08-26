Spektakel in Silverstone: Verstappen jagt 100 Gegner im Kart

100 Go-Kart-Fahrer gegen Max Verstappen: Mitten in der laufenden Formel-1-Saison sucht der viermalige Weltmeister aus den Niederlanden (mal wieder) nach einer neuen sportlichen Herausforderung. Wo sonst die Boliden der Motorsport-Königsklasse beim Großen Preis von Großbritannien über die Strecke rasen, wird Verstappen am 16. September im Go-Kart aus der letzten Startreihe heraus versuchen, 100 Herausforderer zu überholen.
Verstappen plant Mega-Kart-Rennen
Verstappen im Go-Kart-Duell
Veranstaltet wird das ungewöhnliche Rennen mit dem Titel „Max gegen 100“ auf einer eigens präparierten Strecke auf dem legendären Silverstone Circuit von Verstappens Rennstall-Besitzer RedBull – seine „Gegner“: Athletinnen und Athleten aus verschiedensten Sportarten, Prominente, Influencer und Fans. Die Veranstaltung soll eines der weltweit „größten Go-Kart-Rennen“ sein, hieß es in der Pressemitteilung des Brausekonzerns, übertragen wird das Spektakel auf Disney+ und ESPN.
Für den 28-jährigen Verstappen ist die Teilnahme eine Rückkehr zu seinen sportlichen Wurzeln. „Im Kart lernt man alle Grundlagen: Starts, Verteidigen, Überholen. Natürlich habe ich einen großen Teil meines Lebens mit Kartfahren verbracht, daher ist es immer schön, dorthin zurückzukehren“, sagte Verstappen, der mit vier Jahren seine ersten Rennerfahrungen im Go-Kart sammelte und sich 2013 zum Weltmeister krönte: „Ich bin so viele Jahre Kart gefahren, dass man ganz natürlich wieder hineinfindet. Ich freue mich darauf, einfach zu sehen, wie sich das Chaos vor meinen Augen abspielt.“