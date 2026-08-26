Spektakel in Silverstone: Verstappen jagt 100 Gegner im Kart

SID 26.08.2026 • 05:30 Uhr Der Niederländer kehrt bei einem Showrennen auf dem legendären Silverstone-Kurs zurück zu seinen sportlichen Wurzeln.

100 Go-Kart-Fahrer gegen Max Verstappen: Mitten in der laufenden Formel-1-Saison sucht der viermalige Weltmeister aus den Niederlanden (mal wieder) nach einer neuen sportlichen Herausforderung. Wo sonst die Boliden der Motorsport-Königsklasse beim Großen Preis von Großbritannien über die Strecke rasen, wird Verstappen am 16. September im Go-Kart aus der letzten Startreihe heraus versuchen, 100 Herausforderer zu überholen.

Verstappen im Go-Kart-Duell

Veranstaltet wird das ungewöhnliche Rennen mit dem Titel „Max gegen 100“ auf einer eigens präparierten Strecke auf dem legendären Silverstone Circuit von Verstappens Rennstall-Besitzer RedBull – seine „Gegner“: Athletinnen und Athleten aus verschiedensten Sportarten, Prominente, Influencer und Fans. Die Veranstaltung soll eines der weltweit „größten Go-Kart-Rennen“ sein, hieß es in der Pressemitteilung des Brausekonzerns, übertragen wird das Spektakel auf Disney+ und ESPN.