Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Formel 1
Formel 1
NEWS
FAHRERWERTUNG
TEAMWERTUNG
KALENDER
LIVETICKER
ERGEBNISSE
Formel 1>

Spektakel in Silverstone: Verstappen jagt 100 Gegner im Kart

Verstappen plant Mega-Kart-Rennen

Der Niederländer kehrt bei einem Showrennen auf dem legendären Silverstone-Kurs zurück zu seinen sportlichen Wurzeln.
Rennfahrer Max Verstappen
Rennfahrer Max Verstappen
© AFP/SID/Andrej ISAKOVIC
SID
Der Niederländer kehrt bei einem Showrennen auf dem legendären Silverstone-Kurs zurück zu seinen sportlichen Wurzeln.

100 Go-Kart-Fahrer gegen Max Verstappen: Mitten in der laufenden Formel-1-Saison sucht der viermalige Weltmeister aus den Niederlanden (mal wieder) nach einer neuen sportlichen Herausforderung. Wo sonst die Boliden der Motorsport-Königsklasse beim Großen Preis von Großbritannien über die Strecke rasen, wird Verstappen am 16. September im Go-Kart aus der letzten Startreihe heraus versuchen, 100 Herausforderer zu überholen.

Verstappen im Go-Kart-Duell

Veranstaltet wird das ungewöhnliche Rennen mit dem Titel „Max gegen 100“ auf einer eigens präparierten Strecke auf dem legendären Silverstone Circuit von Verstappens Rennstall-Besitzer RedBull – seine „Gegner“: Athletinnen und Athleten aus verschiedensten Sportarten, Prominente, Influencer und Fans. Die Veranstaltung soll eines der weltweit „größten Go-Kart-Rennen“ sein, hieß es in der Pressemitteilung des Brausekonzerns, übertragen wird das Spektakel auf Disney+ und ESPN.

Für den 28-jährigen Verstappen ist die Teilnahme eine Rückkehr zu seinen sportlichen Wurzeln. „Im Kart lernt man alle Grundlagen: Starts, Verteidigen, Überholen. Natürlich habe ich einen großen Teil meines Lebens mit Kartfahren verbracht, daher ist es immer schön, dorthin zurückzukehren“, sagte Verstappen, der mit vier Jahren seine ersten Rennerfahrungen im Go-Kart sammelte und sich 2013 zum Weltmeister krönte: „Ich bin so viele Jahre Kart gefahren, dass man ganz natürlich wieder hineinfindet. Ich freue mich darauf, einfach zu sehen, wie sich das Chaos vor meinen Augen abspielt.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite