Verstappen bleibt bis 2030 bei Red Bull – Übe für Ehe

SID 21.08.2026 • 05:39 Uhr Der Niederländer präsentiert sich beim Heimspiel in Zandvoort in bester Laune.

Max Verstappen (28) will noch viele Jahre im Cockpit von Red Bull sitzen – und damit auch den Takt für sein eigenes Privatleben vorgeben.

„Ich übe für meine eigene Ehe“, scherzte der Niederländer in Zandvoort nach seiner Vertragsverlängerung bis 2030 beim österreichischen Rennstall.

Verstappen schwört Red Bull Treue

2016 feierte Verstappen sein Debüt für Red Bull. Sollte er nun sein Arbeitspapier erfüllen, würden das 15 Jahre im Auto des Brauseherstellers bedeuten. Er werde dann versuchen, das in seiner „eigenen Ehe zu verdreifachen“, sagte der 28-Jährige. Seit 2020 ist er mit seiner Lebensgefährtin Kelly Piquet, Tochter des dreimaligen Weltmeisters Nelson Piquet, zusammen, verlobt oder verheiratet ist das Paar nicht. Im vergangenen Jahr kam Töchterchen Lily auf die Welt.

Konzerngründer Dietrich Mateschitz habe er vor dessen Tod im Jahr 2022 gesagt, „dass ich für immer bei Red Bull bleiben möchte“, sagte Verstappen. In den letzten Monaten war immer wieder über einen Wechsel des viermaligen Weltmeisters zu Mercedes oder McLaren spekuliert worden. Nun beendete er mit seiner Verlängerung um zwei weitere Jahre zumindest vorerst alle Diskussionen.