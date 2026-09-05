Formel 1: Saisonstart 2027 in Mailand – Mega-Fanfestival geplant

SID 05.09.2026 • 06:34 Uhr Schon Anfang 2025 waren die Rennställe für ein Event nach London gekommen, nun soll in Italien alles "noch größer" werden.

Die Formel 1 wird im kommenden Jahr zum zweiten Mal in ihrer Geschichte eine Saisoneröffnung mit allen Teams feiern. Das abendliche Event wird am 18. Februar 2027 in Mailand stattfinden, das verkündete die Rennserie, noch ohne den genauen Veranstaltungsort zu nennen. Rund um die Show mit Fahrern und Chefs der elf Teams sowie einem Musikprogramm werde es zudem ein dreitägiges Fanfestival in Mailand geben (18. bis 20. Februar).

Formel 1 sucht neue Zielgruppen

Die Veranstaltungen reihen sich ein in eher sportferne Aktivitäten der vergangenen Jahre, in denen die Formel 1 recht erfolgreich versuchte, neue Zielgruppen zu erschließen. „Der Rennsport wird stets unsere Seele bleiben“, sagte Formel-1-Chef Stefano Domenicali in der Mitteilung, „doch wir wollen auch unvergessliche Erlebnisse schaffen, die die Faszination der Formel 1 in noch größerem Maßstab zum Leben erwecken und uns ermöglichen, weiterhin auszuloten, was alles möglich ist.“