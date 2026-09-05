Formel 1: Saisonstart 2027 in Mailand – Mega-Fanfestival geplant

Die Formel 1 wird im kommenden Jahr zum zweiten Mal in ihrer Geschichte eine Saisoneröffnung mit allen Teams feiern. Das abendliche Event wird am 18. Februar 2027 in Mailand stattfinden, das verkündete die Rennserie, noch ohne den genauen Veranstaltungsort zu nennen. Rund um die Show mit Fahrern und Chefs der elf Teams sowie einem Musikprogramm werde es zudem ein dreitägiges Fanfestival in Mailand geben (18. bis 20. Februar).
Alle Teams in Mailand: Formel 1 eröffnet 2027 gemeinsam
Formel 1 sucht neue Zielgruppen
Die Veranstaltungen reihen sich ein in eher sportferne Aktivitäten der vergangenen Jahre, in denen die Formel 1 recht erfolgreich versuchte, neue Zielgruppen zu erschließen. „Der Rennsport wird stets unsere Seele bleiben“, sagte Formel-1-Chef Stefano Domenicali in der Mitteilung, „doch wir wollen auch unvergessliche Erlebnisse schaffen, die die Faszination der Formel 1 in noch größerem Maßstab zum Leben erwecken und uns ermöglichen, weiterhin auszuloten, was alles möglich ist.“
2025, im 75. Jahr ihres Bestehens, hatte die Rennserie erstmals eine gemeinsame Eröffnung gefeiert, damals in der Londoner Arena The O2. Dabei wurden die Lackierungen der Teams für das neue Jahr enthüllt, ähnlich dürfte es auch im kommenden Jahr ablaufen. Zu diesem recht frühen Zeitpunkt vor dem Start der Saison dürften die Rennställe eher noch keine fertigen Auto präsentieren. Üblicherweise zeigen die Rennställe ihren neuen Boliden zu jeweils eigenen Terminen, teilweise erst unmittelbar vor den offiziellen Testfahrten.