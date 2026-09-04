Monza-Kracher: Leclerc top, Hamilton jagt ersten Ferrari-Sieg

SID 04.09.2026 • 13:51 Uhr Charles Leclerc und Lewis Hamilton lassen die Tifosi hoffen. Im ersten Training legt das Ferrari-Duo vor, vor allem für Hamilton geht es an diesem Wochenende um viel.

Ferrari hat zum Auftakt des Heimrennens die Hoffnungen der Fans in Monza geschürt. Charles Leclerc und Lewis Hamilton waren die schnellsten Piloten im ersten freien Training am Freitag, Leclerc lag in 1:23,008 Minuten gut anderthalb Zehntelsekunden vor Hamilton.

Mercedes-Pilot George Russell war als Dritter bereits drei Zehntelsekunden langsamer. WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli im anderen Silberpfeil wurde Fünfter, direkt vor Weltmeister Lando Norris im McLaren.

Motorenstrafe öffnet WM-Chance

Der Grand Prix von Italien am Sonntag (15.00 Uhr) ist eine recht große Chance für die Konkurrenz, näher an die WM-Spitze heranzurücken. Mercedes nimmt an Antonellis Wagen einen Motorenwechsel vor, der 20-Jährige wird daher eine Strafe kassieren und am Ende des Feldes starten.

Hamilton und Russell liegen als erste Verfolger jeweils 59 Punkte zurück, beide brauchen dringend ein gutes Ergebnis. Für Hamilton geht es zudem um den prestigeträchtigen ersten Monza-Sieg als Ferrari-Pilot. Für McLaren und Mercedes gewann er bereits fünfmal auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke, er ist damit gleichauf mit Michael Schumacher Rekordsieger in Monza.