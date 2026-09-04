Emotionaler Moment um Ralf Schumacher

SPORT1 04.09.2026 • 20:04 Uhr Vor Monza erinnert Ralf Schumacher an Michaels Ferrari-Momente - und an den Druck, der bei den Tifosi jeden trifft.

Monza ist mehr als nur ein Klassiker im Kalender: Die Rückkehr zum Italien-GP (Qualifying am Samstag ab 16.00 Uhr im LIVETICKER) steht in diesem Jahr auch für ein besonderes Schumacher-Jubiläum – 30 Jahre nach Michael Schumachers erstem Ferrari-Rennen und zwei Jahrzehnte nach seinem emotionalen Triumph 2006, als er seinen ersten Rücktritt ankündigte.

Ralf Schumacher blickte bei Sky Sports F1 auf die Bilder seines Bruders zurück – und rang sichtbar mit den Emotionen.

„Nun ja, es ist sehr emotional“, sagte er. „Man vergisst Dinge, weil die Zeit weitergeht, die Formel 1 sich so schnell weiterdreht, alles passiert so rasend schnell. Aber wenn man all diese Bilder wieder sieht, erinnert es dich daran, was er in seiner Zeit erreicht hat. Und er war einer der Größten aller Zeiten.“

Michael Schumacher? „Es war schwierig“

Auf die Frage, wie Michael Schumacher 2006 unter dem Wissen um die bevorstehende Rücktrittsverkündung auch noch gewinnen konnte, antwortete Ralf: „Es war schwierig. Aber er wurde unter Druck immer besser.“

Gerade bei Ferrari sei die Last allgegenwärtig: „Bei Ferrari – das sieht man auch heute – ist es für alle Fahrer, sogar für die Teamchefs, voller Druck wegen der Emotionen der Ferrari-Fans und ganz Italien. Diese Marke ist unglaublich, oder? So etwas habe ich in der Formel 1 noch nie erlebt.“

Seinen Bruder bezeichnete der frühere F1-Pilot als prägendste Figur seiner Jugend: „Ich wurde immer gefragt: ‚Wer war dein persönliches Idol?‘ Und ich hatte nie eins außer meinem Bruder … Alles, was ich über Rennsport wusste, hat er mir beigebracht.“ Entscheidend sei Schumachers kompromissloser Ansatz gewesen: „100 Prozent geben und an sich glauben, aber die anderen Menschen um dich herum nicht vergessen.“

Für Ralf war es genau diese Verbindung zur Mannschaft, die den Unterschied machte – auch belegt durch eine Aussage aus einem Gespräch mit Williams-Teamchef James Vowles: „Er sagte: ‚Ich kann dir sagen, er kannte jedes einzelne Individuum im Team.‘“