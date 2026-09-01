Besondere Ehre für Schumacher

SID 01.09.2026 • 11:27 Uhr Beim Heimrennen in Italien fahren Charles Leclerc und Lewis Hamilton in einer Hommage an den Rekordweltmeister aus Deutschland.

Mit einer besonderen Lackierung möchte der italienische Traditionsrennstall Ferrari Rekordweltmeister Michael Schumacher ehren. 2026 jährt sich Schumachers erste Saison für Ferrari zum 30. Mal, in Anlehnung an eines „der bedeutendsten Kapitel ihrer Geschichte“ fahren die heutigen Scuderia-Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton beim Formel-1-Rennwochenende in Monza (Rennen, Sonntag ab 15 Uhr im LIVETICKER) in einer Lackierung im Stil des Ferrari F310 aus dem Jahr 1996.

Neben dem klassischen Rot ziert Schumachers persönliches Logo das Auto. Die Fahrzeugnase mit sieben Sternen ist zudem eine Hommage an Schumachers späteres Helmdesign – ein Stern für jeden WM-Titel. Auch die Mechaniker und beide Piloten werden besondere Anzüge tragen, Hamilton und Leclerc werden zudem spezielle Helme aufziehen.

Schumacher prägt Ferrari immer noch

„Michaels Zeit bei Ferrari war weit mehr als nur eine Abfolge von Siegen und Titeln“, schrieb Ferrari: „Sein unermüdliches Streben nach Perfektion, sein Blick fürs Detail, seine Disziplin und seine Fähigkeit, ein echter Teamplayer zu sein, schufen eine Kultur, die zu einem der prägenden Merkmale der Scuderia wurde.“

Auch 30 Jahre später sei diese fester Bestandteil der Art und Weise, wie Ferrari heute an den Wettbewerb herangeht.