SPORT1 - Aktuelle Sportnachrichten, News, Liveticker & Ergebnisse

SID 07.09.2026 • 20:35 Uhr Der 21-Jährige hat sich noch nicht von seiner Handgelenksverletzung erholt. Wie in Zandvoort und Monza wird er von Liam Lawson ersetzt.

Red-Bull-Pilot Isack Hadjar verpasst wegen einer Handgelenksverletzung den dritten Grand Prix nacheinander. Wie in Zandvoort und Monza ersetzt auch bei der Formel-1-Premiere in Madrid der Neuseeländer Liam Lawson, etatmäßig Stammfahrer beim kleinen Schwesterteam Racing Bulls, den Teamkollegen des viermaligen Weltmeisters Max Verstappen. Das gab der Rennstall am Montag bekannt.

Hadjar fehlt in Madrid weiter

Hadjars Genesung mache zwar Fortschritte, der 21 Jahre alte Franzose sei aber noch nicht bereit, beim Rennen in Madrid (13. September) ins Cockpit zurückzukehren. „Die Priorität ist, dass er mit 100 Prozent zurückkommt“, hatte Red-Bull-Teamchef Laurent Mekies am Rande des Rennens am Sonntag in Italien bei Sky gesagt.