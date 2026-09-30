Fix! Formel-1-Pilot verlässt Rennstall

Entscheidung in der Formel 1: Nach zwei Jahren verabschiedet sich Esteban Ocon vom US-Rennstall Haas.

Formel-1-Pilot Esteban Ocon hat die Spekulationen über seine Zukunft beendet und wird Haas am Ende des Jahres verlassen. Das teilte der Franzose am Mittwoch bei Instagram mit. Ocon, seit 2025 beim US-Rennstall unter Vertrag, soll Gerüchten zufolge vom brasilianischen Ferrari-Junior Rafael Camara ersetzt werden.

„Ich verlasse dieses Projekt mit hoch erhobenem Kopf und bin stolz auf meine Leistungen – und das unter Umständen, die aus verschiedenen Gründen und aufgrund von Faktoren, die außerhalb meiner Kontrolle lagen, nicht immer einfach waren“, schrieb Ocon.

„Ich werde weiterhin hart mit dem Team zusammenarbeiten, jede Gelegenheit optimal nutzen und weiterhin das Maximum an Leistung aus dem Auto herausholen. In dieser Saison stehen noch viele Rennen an, und wie immer werde ich hinter dem Steuer für mich selbst und für mein Team alles geben.“

Ocon dementiert Karriere-Aus entschieden

In der Formel 1 bestritt Ocon, der 2016 sein Debüt in einem Grand Prix gab, bislang 195 Rennen. Seinen größten Erfolg feierte er 2021 mit Alpine, als der Franzose völlig überraschend in Budapest gewann. In dieser Saison liegt der 30-Jährige mit lediglich sieben Punkten auf dem 16. Platz der Gesamtwertung.

„Ich bin nach wie vor motiviert. Ich bin nach wie vor hungrig“, schrieb Ocon wenige Tage vor dem Großen Preis von Bahrain in Malaysia (Sonntag, ab 09 Uhr im LIVETICKER): „Dies ist keineswegs das Ende meiner Formel-1-Karriere.“ Für die kommende Saison wird nun aber erstmal über einen Wechsel Ocons in die Langstrecken-WM WEC spekuliert.