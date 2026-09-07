Formel 1-Sensation: Antonelli gewinnt Italien-GP von Platz 19

SID 07.09.2026 • 08:22 Uhr Italien hat wieder einen Superstar "vom Kaliber eines Alberto Tomba oder Valentino Rossi": Die Medien überschlagen sich nach Antonellis Monza-Sieg.

Italien hat wieder einen Superstar „vom Kaliber eines Alberto Tomba oder Valentino Rossi“: Der Formel-1-Sieg von Kimi Antonelli in Monza versetzt die Medien auf dem Stiefel in Euphorie, obwohl der 20-Jährige aus Bologna (noch) nicht in einem Ferrari sitzt.

Pressestimmen zum Monza-Wunder Antonellis

Nach 60 Jahren des Wartens erlöste der „italienische Held“ Antonelli mit seiner Aufholjagd im Königlichen Park eine Motorsportnation – und wird auch international mit Huldigungen überhäuft. SPORT1 hat die Pressestimmen zum Großen Preis von Italien.

ENGLAND

Antonellis Monza-Spektakel begeistert Presse

Guardian: „Auch wenn ihnen ein Ferrari-Sieg verwehrt blieb, erlebten die Tifosi beim Großen Preis von Italien einen unvergesslichen Moment. Ihr Lokalmatador Kimi Antonelli feierte einen außergewöhnlichen Sieg. Damit unterstrich er eindrucksvoll sein Potenzial, zu den ganz Großen der Formel 1 zu gehören.“

Sun: „Dolce Vita. Kimi Antonelli gelang ein spektakuläres Comeback: Vom 19. Startplatz aus gewann er den Großen Preis von Italien. Man kann dem in Bologna geborenen 20-Jährigen den Titel eigentlich schon jetzt überreichen, denn dieses Rennen hätte eine goldene Gelegenheit für die Meisterschaftshoffnungen von George Russell und Lewis Hamilton sein sollen.“

Daily Mail feiert Antonelli-Sieg

Daily Mail: „Kimi Antonelli stürmte von Startplatz 19 zum Sieg (…). Was für eine Fahrt! Mit seinem Triumph dank einer Strategie, die ihn – auf durchaus umstrittene Weise – klar gegenüber seinem Mercedes-Teamkollegen Russell begünstigte, avancierte der 20-Jährige zum ersten Italiener seit Ludovico Scarfiotti im Jahr 1966, der sein Heimrennen gewann.“

FRANKREICH

L’Équipe adelt Antonellis Comeback

L’Équipe: „Das unglaubliche Comeback. Ein actiongeladenes Rennen mit zahllosen Überholmanövern, einer roten Flagge gefolgt von einer Virtual-Safety-Car-Phase, die die strategischen Karten neu mischte, und schließlich einem historischen Sieg für Kimi Antonelli: Dieser Große Preis von Italien wird zweifellos als eines der Highlights der Saison 2026 in die Geschichte eingehen.“

ITALIEN

Italien jubelt über Antonelli-Wunder

Gazzetta dello Sport: „Legendäres Rennen von Antonelli! 26 Überholmanöver bescherten der Welt einen der unvergesslichsten Siege in der Geschichte der Formel 1. Andrea Kimi Antonelli fügte seiner unglaublichen Saison 2026 ein weiteres außergewöhnliches Kapitel hinzu. Italien hat einen neuen Superstar vom Kaliber eines Alberto Tomba oder Valentino Rossi gefunden. Und auch der Formel-1-Weltmeistertitel rückt für ihn in greifbare Nähe – nach einer solchen Leistung ist kaum vorstellbar, wer ihn noch aufhalten könnte.“

Corriere dello Sport: „Es gibt Tage, die für diejenigen, die sie erleben – und für diejenigen, die sie später erzählen –, dazu bestimmt sind, in die Geschichte einzugehen. Ein 20 Jahre alter italienischer Rennfahrer, der die Weltmeisterschaft anführt, kommt nach Monza und startet vom 19. Platz. Es scheint ein mühsamer Kampf zu werden, nur um überhaupt Punkte zu holen. Doch es kommt ganz anders. Runde um Runde, Kilometer um Kilometer, Meter um Meter, Überholmanöver um Überholmanöver – er gewinnt nicht nur, er dominiert. Auf heimischem Boden, in Italien, in Monza. Dieser junge Mann ist Kimi Antonelli. Für Großes bestimmt? Vielleicht. Ein Champion? Zweifellos!“

Tuttosport krönt Antonelli in Monza

Tuttosport: „Volare, oh oh! Kimi, König von Monza. Tränen und Jubel – Kimi Antonelli versetzt Monza in Ekstase! Phänomenaler Antonelli: Unglaubliches Comeback und Sieg in Monza. Kimi schreibt Geschichte, Ferrari erlebt ein Desaster.“

NIEDERLANDE

De Telegraaf lobt Antonelli

De Telegraaf: „Monza mag zwar weiterhin mehrheitlich Ferrari-Territorium sein, doch Kimi Antonelli lieferte allen italienischen Fans Grund zum Jubeln.“

ÖSTERREICH

Österreich feiert Antonelli-Triumph

Krone: „Vorentscheidung im Kampf um den WM-Titel in der Formel 1? Was für eine wahnsinnige Leistung von WM-Leader Kimi Antonelli.“

Kurier: „Kimi Antonelli fährt derzeit in einer eigenen Liga und bewies einmal mehr eindrucksvoll, dass er das Zeug zum Weltmeister hat.“

Blick: Antonelli schockt Ferrari

SCHWEIZ

Blick: „Sensationeller Antonelli siegt – Horror-Rennen für Ferrari. Was kann Kimi Antonelli in dieser Saison bremsen? Eine Rückversetzung in die hintersten Startreihen offenbar nicht.“

Marca: Antonelli als neuer Held

SPANIEN

Marca: „Ein italienischer Held ist wahrhaftig gereift. Andrea Kimi Antonelli feierte beim Großen Preis von Italien den größten und beeindruckendsten Sieg seiner Rennkarriere – an einem Ort, an dem seit Scarfiotti im Jahr 1966 kein einheimischer Pilot mehr gewonnen hatte. Es ist ein Ort, an dem Ferrari wie eine Religion verehrt wird, und doch greift nun ein neuer Name nach dem Formel-1-Weltmeistertitel.“