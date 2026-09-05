Russell in Monza vor Hamilton - Antonelli Vierter

George Russell hat auch im dritten freien Training zum Großen Preis von Italien dominiert. Der Mercedes-Pilot fuhr in 1:22,219 Minuten wie schon am Vortag die Bestzeit, dahinter landete beim Heimspiel Lewis Hamilton im Ferrari (+0,226 Sekunden). Rang drei ging in Monza an den viermaligen Weltmeister Max Verstappen (Red Bull), WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli (Mercedes) wurde in der letzten Session vor dem Qualifying (16.00 Uhr/Sky) Vierter.
Russell dominiert Hamilton-Heimspiel
„Die Performance ist eigentlich ganz gut“, sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff bei Sky, „die Reifen machen alles mit.“ Weltmeister Lando Norris im McLaren wurde am Samstag Fünfter, Charles Leclerc (Ferrari) Sechster, Nico Hülkenberg fuhr im Audi auf Rang elf.
Hamilton jagt ersten Monza-Sieg
Russell, schon am Freitag vorn, und Hamilton haben beim Grand Prix am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) die große Chance, näher an die WM-Spitze heranzurücken. Mercedes nimmt an Antonellis Wagen einen Motorenwechsel vor, der 20-jährige Italiener wird daher eine Strafe kassieren und am Ende des Feldes starten.
Hamilton und Russell liegen als erste Verfolger jeweils 59 Punkte zurück. Für Hamilton geht es zudem um den prestigeträchtigen ersten Monza-Sieg als Ferrari-Pilot. Für McLaren und Mercedes gewann er bereits fünfmal auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke, er ist damit gleichauf mit Michael Schumacher Rekordsieger in Monza.