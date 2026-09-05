Russell in Monza vor Hamilton - Antonelli Vierter

SID 05.09.2026 • 13:54 Uhr Wie schon am Freitag liegt der Mercedes-Pilot auch im dritten freien Training an der Spitze.

George Russell hat auch im dritten freien Training zum Großen Preis von Italien dominiert. Der Mercedes-Pilot fuhr in 1:22,219 Minuten wie schon am Vortag die Bestzeit, dahinter landete beim Heimspiel Lewis Hamilton im Ferrari (+0,226 Sekunden). Rang drei ging in Monza an den viermaligen Weltmeister Max Verstappen (Red Bull), WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli (Mercedes) wurde in der letzten Session vor dem Qualifying (16.00 Uhr/Sky) Vierter.

„Die Performance ist eigentlich ganz gut“, sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff bei Sky, „die Reifen machen alles mit.“ Weltmeister Lando Norris im McLaren wurde am Samstag Fünfter, Charles Leclerc (Ferrari) Sechster, Nico Hülkenberg fuhr im Audi auf Rang elf.

Hamilton jagt ersten Monza-Sieg

Russell, schon am Freitag vorn, und Hamilton haben beim Grand Prix am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) die große Chance, näher an die WM-Spitze heranzurücken. Mercedes nimmt an Antonellis Wagen einen Motorenwechsel vor, der 20-jährige Italiener wird daher eine Strafe kassieren und am Ende des Feldes starten.