Russell vor Leclerc: Mercedes schlägt Ferrari in Monza

SID 04.09.2026 • 17:06 Uhr George Russell setzt die beste Zeit im Freitagstraining, das Rennen in Monza ist eine besondere Chance für ihn.

George Russell hat dem Ferrari-Duo die Show gestohlen und zum Auftakt der Formel 1 in Monza die Tagesbestzeit gesetzt. Der Mercedes-Pilot drehte in 1:22,559 Minuten die schnellste Runde im zweiten freien Training, er war damit gut eine Zehntelsekunde schneller als Charles Leclerc im Ferrari. Auch WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli im anderen Mercedes war als Dritter nah dran.

Weltmeister Lando Norris im McLaren wurde Vierter, erst dahinter reihte sich Lewis Hamilton im Ferrari ein. Max Verstappen im Red Bull wurde Neunter, Nico Hülkenberg fuhr im Audi auf Rang 13.

Vor allem der Blick auf Russell und Hamilton lohnt an diesem Wochenende, denn der Grand Prix von Italien am Sonntag (15.00 Uhr) ist für sie eine große Chance, näher an die WM-Spitze heranzurücken. Mercedes nimmt an Antonellis Wagen einen Motorenwechsel vor, der 20-Jährige wird daher eine Strafe kassieren und am Ende des Feldes starten.

Formel 1: Hamilton und Russell brauchen dringend ein gutes Ergebnis

Hamilton und Russell liegen als erste Verfolger jeweils 59 Punkte zurück, beide brauchen dringend ein gutes Ergebnis. Für Hamilton geht es zudem um den prestigeträchtigen ersten Monza-Sieg als Ferrari-Pilot. Für McLaren und Mercedes gewann er bereits fünfmal auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke, er ist damit gleichauf mit Michael Schumacher Rekordsieger in Monza.