Sensation! Das gab es fast 30 Jahre nicht

SID 05.09.2026 • 17:15 Uhr Pierre Gasly holt sich sensationell die Pole-Position in Monza. Der Franzose im Alpine sticht die versammelte Prominenz aus.

Alpine-Pilot Pierre Gasly hat sensationell die Pole-Position beim Großen Preis von Italien erobert. Der Franzose setzte sich im Qualifying von Monza um sechs Hundertstelsekunden vor Mercedes-Pilot George Russell durch und sorgte damit für die größte Überraschung des bisherigen Formel-1-Jahres. Auf Startplatz drei fuhr Oscar Piastri im McLaren, erst dahinter reihte sich das Ferrari-Duo ein: Charles Leclerc und Lewis Hamilton starten von den Plätzen vier und fünf ins Heimrennen am Sonntag (ab 15.00 Uhr im LIVETICKER).

WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli wurde hinter Max Verstappen (Red Bull) Siebter, er muss aber vom Ende des Feldes starten: Aufgrund eines Motorenwechsels wird er in der Startaufstellung nach hinten versetzt. Russell und auch Hamilton bietet sich damit die Chance, einige Punkte auf Antonelli gutzumachen – beide gehen mit einem Rückstand von 59 Zählern an den Start.

Monza als besondere Strecke für Gasly

Nico Hülkenberg im Audi fuhr wurde im Qualifying auf Rang 13, wird durch Antonellis Strafe aber um einen Platz vorrücken. Für Gasly ist es die erste Pole Position seiner Karriere in der Formel 1, Monza scheint ihm besonders zu liegen: 2020 fuhr er hier im AlphaTauri völlig überraschend seinen bislang einzigen Sieg ein.

„Es war unglaublich, ich bin so glücklich“, freute sich Gasly im Interview nach dem Qualifying: „Ich habe jetzt versucht, neun Jahre lang eine Pole Position einzufahren. Mein erster Sieg in Monza, jetzt meine erste Pole hier. Also diese Strecke hier ist definitiv etwas sehr, sehr Besonderes.“