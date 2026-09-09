Legenden-Sohn geht zu Red Bull

Robin Räikkönen steigt ins Red Bull Junior Team ein. Der elfjährige Sohn von Ex-Weltmeister Kimi soll behutsam aufgebaut werden.

Robin Räikkönen tritt in die Fußstapfen seines berühmten Vaters: Der elfjährige Sohn von Ex-Formel-1-Weltmeister Kimi Räikkönen ist ins Red Bull Junior Team aufgenommen worden. Damit erhält eines der vielversprechendsten Talente im internationalen Kartsport die Unterstützung des Formel-1-Konzerns.

Robin Räikkönen wurde am 27. Januar 2015 geboren und fährt seit 2022 Kartrennen. Zunächst trat der Finne in der Schweiz in der Rotax Max Challenge an, anschließend auch europaweit. In der vergangenen Saison startete er zudem in der WSK Super Master Series.

Kimi Räikkönen begrüßte den Schritt seines Sohnes in einer Red-Bull-Mitteilung ausdrücklich: „Wir sind alle begeistert und freuen uns, dass Robin ausgewählt wurde, seinen Weg im Motorsport als Mitglied des Red Bull Junior Teams fortzusetzen.“ Der frühere Ferrari-Pilot, der 2007 Weltmeister wurde, hob vor allem die Gespräche mit Red Bulls Teamchef Laurent Mekies hervor.

Formel 1: Mekies schwärmt von Räikkönens Sohn

„Sie bieten ein überzeugendes und umfassendes Programm, um Robins Fortschritt in den kommenden Jahren zu fördern und zu begleiten“, sagte Räikkönen. „Sie geben ihm alle Erfahrungen, die er braucht, um sein natürliches Talent weiterzuentwickeln, das er bislang bei all seinen Kartrennen reichlich gezeigt hat.“

Red-Bull-Teamchef Laurent Mekies bezeichnete Robin Räikkönen als „eines der vielversprechendsten jungen Talente“ seiner Generation. Der Franzose verwies auf dessen „außergewöhnliche Fähigkeiten im Kartsport“, sein Tempo, Rennverständnis und natürliches Talent.

Gleichzeitig soll der junge Fahrer keinen übermäßigen Erwartungen ausgesetzt werden. „Unser Ziel ist es, ihn Schritt für Schritt zu entwickeln, ohne unnötigen Druck auf seine Schultern zu legen“, erklärte Mekies. Der Weg im Motorsport sei lang, Red Bull wolle Räikkönen deshalb die nötige Zeit, Unterstützung und Ressourcen geben, um sein Potenzial auszuschöpfen.

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Das Red Bull Junior Team brachte bereits Fahrer wie Sebastian Vettel und Max Verstappen in die Formel 1. Räikkönen stößt als zehnter Fahrer zum aktuellen Förderkader. Sein Vater betonte: „Mit großer Demut tritt Robin diesem renommierten Programm bei, und er wird alles daransetzen, das Vertrauen zu rechtfertigen, das Red Bull in ihn setzt.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.