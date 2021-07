Formel 1: Kimi Räikkönen über Michael und Mick Schumacher und seine Zukunft

Räikkönen: So weit will ich noch nicht gehen. Im Moment fährt er zwar inbrünstig Gokart und liebt alles, was einen Motor hat. Er fährt manchmal einen ganzen Nachmittag seine Runden, manchmal auch weniger weil er Lust auf was anderes hat. Das Gleiche gilt übrigens auch für meine jüngere Tochter, die auch langsam anfängt, sich für alles zu interessieren, was sich bewegt. Ich werde auf jeden Fall alles fördern, worauf sie Spaß haben. Egal, was es ist. Aber erzwingen werde ich gar nichts.