Verstappen macht es erneut

Der viermalige Weltmeister will auch 2027 eine Formel-1-Pause nutzen, um die 24 Stunden auf dem Nürburgring zu fahren.

Formel-1-Star Max Verstappen will nach seiner Premiere in diesem Jahr auch 2027 die 24 Stunden auf dem Nürburgring fahren. Das stellte der viermalige Weltmeister am Mittwoch im Vorfeld des Großen Preises von Aserbaidschan klar. „Ich hatte schon nach dem Rennen auf der Nordschleife gesagt, dass ich wiederkommen will“, sagte Verstappen, „wenn für mich eine gute Vorbereitung möglich ist und es in den Zeitplan passt, dann werde ich es machen.“ 2026 hatte das Debüt des Niederländers beim legendären Rennen für große Aufmerksamkeit gesorgt, Verstappen lag dann auch auf Siegkurs, bis ein Defekt ihn bremste.

Rennkalender 2027: Weg frei für Verstappen

Der Formel-1-Rennkalender für 2027 ist seit der vergangenen Woche offiziell, die Königsklasse steht einem erneuten Versuch Verstappens nicht im Wege: Das Langstreckenrennen in der Eifel findet am 29. und 30. Mai statt, an einem freien Wochenende zwischen den Grand Prix in Kanada (23. Mai) und Monaco (6. Juni). Eine „spannende Option“ sei zudem das 24-Stunden-Rennen im belgischen Spa (26./27. Juni 2027), sagte der Red-Bull-Pilot. Die 24 Stunden von Le Mans (12./13. Juni 2027) stünden derzeit dagegen nicht auf seiner Liste.

Im vergangenen Mai hatte Verstappen sein Renndebüt in der „Grünen Hölle“ gegeben, bereits die Trainingsfahrten des Stars in den Monaten zuvor – teilweise unter dem Pseudonym „Franz Hermann“ – hatten für reichlich Betrieb an der Strecke gesorgt. Am Rennwochenende Mitte Mai sorgte seine Anwesenheit dann für einen Rekord, 352.000 Fans waren da. Verstappen teilte sich einen Mercedes-AMG GT3 mit Daniel Juncadella (Spanien), Jules Gounon (Frankreich) und Lucas Auer (Österreich). Das Team lag gut im Rennen, bis ein Defekt an der Antriebswelle ihm alle Siegchancen nahm.