Wichtiger Deal im Verstappen-Team fix

Wie Max Verstappen bindet sich der Franzose Laurent Mekies langfristig an den Rennstall.

Max Verstappens Formel-1-Rennstall Red Bull Racing wird auch in den kommenden Jahren von Teamchef Laurent Mekies (49) geleitet. Der Franzose verlängerte seinen Vertrag bis 2031, das gab das Team am Mittwoch nach Verstappens Sieg in Singapur bekannt.

Die Zukunft der Schlüsselfiguren ist bei Red Bull damit bis auf Weiteres geklärt: In diesem Jahr hatten bereits Verstappen (bis 2030) und Teamkollege Isack Hadjar (bis 2027) ihre Verträge verlängert.

„Laurent hat eine entscheidende Rolle dabei gespielt, das Team durch eine wichtige Übergangsphase zu führen“, ließen die Red-Bull-Anteilseigner Mark Mateschitz und Chalerm Yoovidhya mitteilen: „Diese Vertragsverlängerung spiegelt unser Vertrauen in seine Führungsqualitäten und unseren gemeinsamen Glauben an die langfristige Vision des Teams wider.“

Red Bull unter Mekies mittlerweile wieder konkurrenzfähig

Mekies ist in verschiedenen Funktionen seit mehr als 20 Jahren in der Formel 1 tätig. Im Sommer 2025 hatte er den Posten des Teamchefs bei Red Bull vom schwer in die Kritik geratenen Christian Horner übernommen, der den Rennstall seit der Gründung 2005 geführt hatte.

Das zu diesem Zeitpunkt schwache Team schaffte unter Mekies noch in derselben Saison einen deutlichen Aufschwung. Verstappen verpasste den WM-Titel im Duell mit Lando Norris (McLaren) am Ende um nur zwei Punkte.

Seit Beginn der Saison 2026 tritt Red Bull nun erstmals mit einer selbst entwickelten Power Unit an. Nach einem schwierigen Start ins Jahr sind Verstappen und Hadjar mittlerweile konkurrenzfähig: Verstappen gewann die vergangenen beiden Rennen in Malaysia und Singapur. Sein Rückstand auf WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli (Mercedes) beträgt bei noch sechs ausstehenden Rennen allerdings 119 Punkte, der Titel ist praktisch außer Reichweite.