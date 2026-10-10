In der Formel 1 steht das Sprint-Rennen in Singapur auf dem Programm. SPORT1 ist ab 11 Uhr im LIVETICKER dabei.

Die Formel 1 gastiert an diesem Wochenende in Singapur. Das Renn-Wochenende in der asiatischen Metropole ist eines der Wochenenden, an dem ein Sprint-Rennen ausgetragen wird.

Bereits am Freitag schnappte sich der viermalige Weltmeister Max Verstappen, der in der Vorwoche den Bahrain-GP in Malaysia gewonnen hatte, die Pole Position für den Sprint. Hinter dem Red-Bull-Piloten gehen George Russell im Mercedes und Charles Leclerc im Ferrari an den Start.

SPORT1 begleitet den Sprint im LIVETICKER.

HIER AKTUALISIEREN

+++ Boxenstopps in Sicht? +++

Diverse Fahrer diskutieren am Funk mit ihren Ingenieuren darüber, ob man bald auf Slicks wechseln kann. Die Ideallinie trocknet nämlich immer mehr ab. Getraut hat sich bislang aber noch niemand.

+++ Strafe gegen Hamilton +++

Beim Rekord-Weltmeister wurde ein möglicher Verstoß gegen eine gelbe Flagge notiert, das könnte noch Probleme geben.

+++ Wieder zwei Ausfälle +++

Die Reihe an Ausfällen beim Singapur-Sprint setzt sich fort. Nun haben Gabriel Bortoleto und Valtteri Bottas ihre Autos abgestellt.

+++ Rennen wieder freigegeben +++

Das Safety-Car ist nicht mehr auf der Strecke, das Rennen ist wieder freigegeben. Max Verstappen führt das Feld an, dahinter kommen die beiden Ferrari-Piloten Lewis Hamilton und Charles Leclerc. Der WM-Führende Kimi Antonelli ist aktuell Sechster.

+++ Aufklärung der Ausfälle +++

Zwischen Pérez und Stroll gab es einen Unfall, Lindblad hatte einen Dreher und bei Hadjar liegt ein technisches Problem vor. Derweil fahren die 17 verbleibenden Fahrer hinter dem Safety-Car her, weil nach wie vor der Russell-Bolide geborgen wird.

+++ Weitere Fahrer nicht mehr im Rennen +++

Lance Stroll, Sergio Pérez, Isack Hadjar und Franco Colapinto sind ebenfalls raus aus dem Sprint. Die TV-Regie hat Mühe, um alle Ausfälle nach und nach bildlich aufzuklären.

+++ Russell setzt Mercedes in die Mauer +++

Das gibt es doch nicht! Gerade noch brillierte George Russell am Start, nun ist er in die Mauer eingeschlagen. In Führung liegend fuhr er in der Zielkurve über einen nassen Kerb und verlor die Kontrolle über seinen Boliden. Der Brite muss aussteigen, der nächste heftige Dämpfer im WM-Kampf. Positiv: Niemandem ist etwas passiert.

+++ Verstappen verliert den Start +++

Das Rennen läuft und für Max Verstappen war der Start eine Enttäuschung. In seinem Red Bull kam er nicht richtig vom Fleck und wurde direkt von Mercedes-Pilot George Russell überholt.

+++ Zweite Einführungsrunde +++

Die Boliden befinden sich bereits auf der zweiten Einführungsrunde hinter dem Safety-Car. Die Runde wird selbstverständlich von der Renndistanz abgezogen.

+++ Die Einführungsrunde hat begonnen +++

Die Einführungsrunde hat begonnen. Alle 22 Autos sind dabei auf Intermediates unterwegs. Allzu einfach sind die Bedingungen aber wohl nicht. „Die Gischt ist sehr schlecht“, meldet Oscar Piastri am Funk.

+++ Neue Startzeit bekannt +++

Die Strecke scheint wieder befahrbar zu sein, daher hat sich die Rennleitung dazu entschieden, das Rennen in Kürze zu starten. Um 11.30 Uhr geht es mit der Einführungsrunde los.

+++ Wie viele Punkte gibt es beim Sprint? +++

Während es in Singapur noch nicht los geht, blicken wir noch einmal auf die Rahmenbedingungen eines Sprint-Rennens in der Königsklasse. Ein F1-Sprint ist 100 Kilometer lang und dauert je nach Rennen knapp eine halbe Stunde. Es werden so viele Runden gefahren, wie nötig sind, um auf 100 Kilometer zu kommen. Das maximale Zeitlimit liegt bei 60 Minuten reine Rennzeit, einen Pflicht-Boxenstopp gibt es dabei nicht.

Wichtig: Punkte bekommen nur die besten acht Fahrer. Der Sieger bekommt acht Punkte, der Fahrer auf Rang acht nur noch einen.

+++ Autos bereits am Start +++

Die Boliden stehen aktuell bereits in der Startaufstellung, abgedeckt natürlich. Derweil arbeiten Helfer mit Kehrbesen daran, das Wasser von der Strecke zu bekommen. An manchen Stellen ist es bereits wieder halbwegs trocken, in den Kurven zwei und drei steht aber das Wasser – und es regnet auch noch.

+++ Regenchaos in Singapur +++

Vor einigen Minuten hat es in Singapur angefangen heftig zu regnen – und das hat Konsequenzen. Die Rennleitung hat bekanntgegeben, dass der Start aufgrund der starken Niederschläge verschoben wird. Die neue Startzeit ist aber noch nicht bekannt.

+++ Herzlich willkommen +++

Herzlich willkommen zum Sprint-Rennen beim Singapur-Grand-Prix der Formel 1. Ab 11 Uhr geht es auf dem Marina Bay Street Circuit los.