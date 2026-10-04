Max Verstappen feiert in Malaysia seinen ersten Saisonsieg in der Formel 1. Bei der Siegerehrung kommt es zu einer lustigen Panne.

Auf die Erlösung folgte eine lustige Panne: Max Verstappen hat seine Durststrecke in der Formel 1 endlich überwunden und in Malaysia seinen ersten Saisonsieg gefeiert.

Der Niederländer krönte ein überragendes Wochenende mit dem verdienten Sieg und schaffte endlich die Erlösung nach zähen Monaten. Speziell zum Start der Saison saß der Frust bei Verstappen oft extrem tief, doch spätestens nach seinem Erfolg wirkte er jetzt extrem gelöst.

Max Verstappen musste bei der Siegerehrung lachen Max Verstappen musste bei der Siegerehrung lachen © IMAGO/HochZwei

An seiner guten Laune konnte auch eine Panne auf dem Siegerpodest nichts ändern. Dort wurde nämlich zunächst nicht wie gewohnt die niederländische Nationalhymne gespielt. Technische Probleme sorgten dafür, dass es plötzlich für über eine Minute komplett still war.

Formel 1: Fans in Malaysia bringen Verstappen zum Lachen

Wobei komplett still eigentlich nicht ganz richtig ist: Denn die Fans in Malaysia nutzten die Pause, um einfach selbst für Verstappen zu singen. So war plötzlich laut über die Mikrofone der Kultsong über den Niederländer zu hören.

„Döp, döp, dö, döp, Max Verstappen“, schallte es auf einmal nahe dem Podium in Sepang. Das Gegröle der Fans war so laut, dass auch Verstappen selbst es hörte und auf dem Podest anfing, herzlich zu lachen. Kurz darauf waren dann auch die technischen Probleme gelöst und die Nationalhymne wurde doch noch gespielt.

„Ein Sieg von Max ist halt etwas her. Selbst hier hat man eine ganze Weile gebraucht, bis man die Nationalhymne wiedergefunden hat“, scherzte Sky-Experte Ralf Schumacher über die kuriose Siegerehrung.

Verstappen selbst wird es verkraften können, für ihn zählt, dass er überhaupt mal wieder ganz oben auf dem Siegerpodest stand.