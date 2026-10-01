Der Red-Bull-Pilot hat noch Pläne für diese Saison und kämpft damit auch gegen ein negatives Novum.

Ein ganzes Jahr ohne Sieg, das gab es für Max Verstappen noch nie, seitdem er im Red Bull sitzt – und der viermalige Formel-1-Weltmeister will dieses Szenario auch 2026 unbedingt verhindern.

„Wir holen jetzt ziemlich viele Podestplätze, aber ich will gewinnen“, sagte der Niederländer vor dem Grand Prix in Malaysia am Sonntag (9.00 Uhr): „Dafür bin ich hier, und ich komme immer näher. Ich will dieses Jahr mindestens ein Rennen gewinnen.“

Verstappens Rekord-Serie hält weiter

2015 stieg Verstappen im Alter von 17 Jahren bei Toro Rosso in die Königsklasse ein, es war sein bis heute einziges Jahr ohne Sieg. Im Laufe der Saison 2016 wurde er bereits vom kleinen Schwesterrennstall zu Red Bull Racing befördert, seither gewann er in zehn Jahren in Folge mindestens ein Rennen. Den Rekord für eine solche Serie teilen sich Michael Schumacher und Lewis Hamilton mit jeweils 15 Jahren.

In dieser Saison war der Red Bull zu Beginn deutlich unterlegen, mittlerweile kann Verstappen das Mercedes-Duo Kimi Antonelli und George Russell aber immer häufiger herausfordern. Bei fünf der vergangenen sechs Grands Prix stand er auf dem Podest. Chancen auf den Titel hat Verstappen (163 Punkte) als Gesamtsechster nicht mehr, Antonelli (302) führt deutlich vor Russell (236).

Das Rennen am Sonntag ist offiziell der Große Preis von Bahrain, der aufgrund des Krieges in der Region im Frühjahr abgesagt worden war und nun in Sepang nachgeholt wird. Anschließend stehen noch sieben weitere Rennen im Programm, darunter allerdings auch die abschließenden WM-Läufe in Katar (29. November) und Abu Dhabi (6. Dezember). Möglicherweise werden die Rennen durch einen Grand Prix in Imola ersetzt.