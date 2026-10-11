Kimi Antonelli kann beim US-Grand-Prix vorzeitig Formel-1-Weltmeister werden. Diese Szenarien führen zum Mercedes-Titel.

Kimi Antonelli steht beim Großen Preis der USA vor dem vielleicht entscheidenden Wochenende seiner bislang überragenden Formel-1-Saison. Der Mercedes-Pilot reist mit 102 Punkten Vorsprung auf Teamkollegen George Russell nach Austin und kann sich dort erstmals zum Weltmeister krönen.

Nach dem USA-Rennen sind noch fünf Rennen und damit maximal 125 Punkte zu vergeben. Antonelli müsste seinen Vorsprung also um 23 Zähler ausbauen. Denn bei Punktgleichheit hätte der Italiener dank seiner bislang acht Saisonsiege ebenfalls die besseren Karten: Verfolger Russell kommt erst auf drei Grand-Prix-Erfolge.

Kimi Antonelli könnte schon in Austin Weltmeister werden Kimi Antonelli könnte schon in Austin Weltmeister werden © IMAGO/PsnewZ

Der direkteste Weg zum Titel ist klar: Antonelli muss gewinnen, während Russell maximal Neunter wird. Dann läge der 20-Jährige genau 125 Punkte vor seinem Mercedes-Kollegen und wäre wegen der größeren Zahl an Siegen nicht mehr einzuholen. Wird Russell Zehnter, reicht Antonelli ebenfalls nur ein Sieg zum vorzeitigen Titelgewinn. Kommt der Brite mindestens als Achter ins Ziel, vertagt sich die Entscheidung dagegen auf den Großen Preis von Mexiko.

Auch die Verfolger stehen unter Druck

Rein rechnerisch sind neben dem Mercedes-Duo aber noch Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc und Lando Norris im Rennen. Hamilton darf in Austin nicht 14 oder mehr Punkte auf Antonelli verlieren. Gewinnt Antonelli, muss der Ferrari-Pilot also mindestens Vierter werden. Fährt der Mercedes-Star auf Rang zwei, benötigt Hamilton mindestens Platz sieben.

Für Verstappen ist die Rechnung noch schärfer. Antonelli muss den Red-Bull-Piloten um mindestens sechs Punkte schlagen, um dessen Titelchance zu beenden. Ein Sieg des Italieners würde daher reichen – unabhängig von Verstappens Resultat. Bei Rang zwei müsste Verstappen Vierter oder schlechter werden.

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Leclerc und Norris wären aus dem Rennen, wenn Antonelli in Austin keinen Punkt auf einen der beiden verliert. Mit dem Titel könnte Antonelli fünf Rennen vor Saisonende Geschichte schreiben – nur Michael Schumacher machte den WM-Triumph einst noch früher perfekt.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.