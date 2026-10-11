Nach dem Singapur-GP muss Lewis Hamilton medizinisch untersucht werden. Der Ferrari-Pilot durfte die Medienrunde auslassen.

Der zermürbende Große Preis von Singapur hat Lewis Hamilton nicht nur sportlich zugesetzt: Der Ferrari-Pilot musste nach dem Rennen vom medizinischen Team des Automobil-Weltverbands FIA untersucht werden. Deshalb fehlte der siebenmalige Weltmeister anschließend in der obligatorischen Medienrunde.

„Nach dem Rennen fühlte sich Lewis unwohl und wurde vom medizinischen Team der FIA untersucht“, teilte ein Ferrari-Sprecher mit. „Die FIA hat ihm erlaubt, nicht im Media Pen zu erscheinen.“ Weitere Angaben zu Hamiltons Gesundheitszustand machte die Scuderia zunächst nicht.

Lewis Hamilton ist nach dem Rennen gezeichnet Lewis Hamilton ist nach dem Rennen gezeichnet © IMAGO/justpictures.ch

Auf dem Marina Bay Street Circuit war Hamilton nach 62 Runden nur als Sechster ins Ziel gekommen. Max Verstappen gewann vor Hamiltons Teamkollegen Charles Leclerc, Kimi Antonelli wurde Dritter.

Hamilton entschuldigt sich bei Team

Im Rennen ging eine Strategieentscheidung schief. Hamilton entschied sich während einer späten Virtual-Safety-Car-Phase gegen einen Boxenstopp und musste einen extrem langen Stint auf abgefahrenen Softreifen fahren. Der Grip schwand, Antonelli sowie die McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri zogen in der Schlussphase vorbei. Hamilton übernahm über Funk selbst die Verantwortung: „Sorry, Jungs. Mit dieser Strategie habe ich euch heute im Stich gelassen.“

Die Bedingungen in Marina Bay gelten wegen Hitze, hoher Luftfeuchtigkeit und des holprigen Stadtkurses als besonders kräftezehrend. Schon 2024 hatten sich Hamilton und sein damaliger Mercedes-Teamkollege George Russell nach dem Singapur-Rennen unwohl gefühlt.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.