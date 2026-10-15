Nico Rosberg ist voll des Lobes für Kimi Antonelli. Der ehemalige Weltmeister vergleicht den Italiener sogar mit Rekordweltmeister Michael Schumacher.

Der einstige Weltmeister Nico Rosberg (41) hält den Kimi Antonelli für „ein Phänomen“ auf „Michael-Schumacher-Level“ – aber nicht für den stärksten Piloten in der Formel 1.

„Max Verstappen ist der beste Fahrer nach wie vor in dem Sport“, sagte Rosberg im Interview mit RTL/Sky Sport: „Und sobald er ein Auto hat, was ihm halbwegs die Möglichkeit gibt, zu gewinnen und zu dominieren, dann macht er das auch.“

Rosberg schwärmt von Kimi Antonelli Rosberg schwärmt von Kimi Antonelli © picture-alliance/Eibner-Pressefoto/SID/Marcel Fischer

Verstappen sei im erstarkten Red Bull daher „natürlich der große Favorit für das Saisonende, aber den Antonelli kann er nicht mehr einholen.“

Formel 1: Antonelli dominiert WM souverän

Mercedes-Pilot Antonelli führt die WM mit 102 Punkten Vorsprung auf seinen Teamkollegen George Russell an, Verstappen liegt bereits 119 Punkte zurück. Mit diesem Leistungsaufschwung des Italieners habe zu Beginn der Saison niemand gerechnet, „egal welchen Experten man da fragt, auch ich habe damit nicht gerechnet. Ich wusste, dass er sehr, sehr schnell ist, ich kenne ihn aus dem Go-Kart. Aber nach dem letzten Jahr, wo er sich extrem schwergetan hat, hätte niemand gedacht, dass er so genial fährt dieses Jahr, das ist ja Weltklasse, Michael-Schumacher-Level.“

Besonders seine Konstanz zeichne Antonelli aus. „Er ist der Einzige, der konstant da vorne ist“, sagte Rosberg: „Alle anderen machen Fehler und sind langsam, schnell, langsam.“ Antonelli sei dagegen „immer da“, daher habe er „den Titel voll verdient, den kann ihm auch keiner mehr nehmen.“