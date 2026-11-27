Enttäuschend lief das erste Training für Ferrari.

Der neue Formel-1-Weltmeister Kimi Antonelli hat den Trainingsauftakt beim Großen Preis von Katar deutlich dominiert. Im Mercedes drehte er in 1:23,217 Minuten die mit Abstand schnellste Runde, sein Teamkollege George Russell lag in der ersten Session auf dem Lusail International Circuit als Zweiter bereits eine halbe Sekunde zurück. Enttäuschend lief es zunächst für Ferrari.

Charles Leclerc und Lewis Hamilton, deren Crash zuletzt in Las Vegas auch in Katar noch ein großes Thema ist, lagen nur auf den Plätzen sieben und acht. Die flüssige Strecke in der Nähe von Doha gilt eigentlich als gut geeignet für den Ferrari, zum Auftakt war der SF-26 nun aber nur das viertschnellste Auto – zumindest auf eine schnelle Runde. Die Longruns der Ferrari wirkten konkurrenzfähiger.

Hinter den beides Mercedes belegte Isack Hadjar im Red Bull den dritten Platz, der Franzose war damit auch schneller als Teamkollege Max Verstappen, der Sechster wurde. Nico Hülkenberg landete im Audi zunächst auf Rang 13. Das vorletzte Saisonrennen steigt am Sonntagnachmittag (17.00 Uhr MEZ/Sky) unter Flutlicht.