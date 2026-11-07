Formel 1 heute live: Qualifying in Brasilien im TV, Livestream und Ticker

Weltmeister Kimi Antonelli präsentiert sich weiter in bestechender Form. Im Qualifying zum Großen Preis von Brasilien könnte am Samstag allerdings das Wetter zur entscheidenden Unbekannten werden.

Der neue Formel-1-Weltmeister Kimi Antonelli geht mit reichlich Rückenwind ins Qualifying für den Großen Preis von Brasilien (Samstag, 19 Uhr MEZ). Der Mercedes-Pilot fuhr im zweiten Freien Training in Interlagos die Bestzeit und verwies die Konkurrenz deutlich auf die Plätze.

Mit einer Runde in 1:10,783 Minuten setzte sich der jüngste Weltmeister der F1-Geschichte vor Lando Norris im McLaren und Red-Bull-Star Max Verstappen durch. Während Antonelli damit seine Favoritenrolle unterstrich, dürfte ihm die Konkurrenz im Kampf um die Pole Position am Samstag deutlich näherkommen.

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Vor allem Verstappen, der drei der vergangenen vier Rennen gewann, sowie das starke McLaren-Duo Norris und Oscar Piastri rechnen sich Chancen auf die besten Startplätze aus. Auch bei Ferrari richtet sich der Blick auf das Qualifying. Nach den jüngsten Spannungen zwischen Lewis Hamilton und Charles Leclerc sprach Teamchef Fred Vasseur von einer konstruktiven Krisensitzung und forderte von seinen Fahrern gegenseitigen Respekt.

Spannend bleibt zudem die Situation um Nico Hülkenberg. Der Deutsche konnte am Freitag keine einzige Runde absolvieren, nachdem sein Audi im ersten Training mit einem mutmaßlichen Elektrikproblem ausgefallen war und die Reparatur länger dauerte als erwartet.

Vor dem Qualifying steht am Samstag zunächst das dritte Freie Training (15.30 Uhr MEZ) auf dem Programm. Die Zeitenjagd um die Pole beginnt um 19.00 Uhr MEZ. Dabei könnte laut Wettervorhersagen vor allem Regen eine entscheidende Rolle spielen und die Kräfteverhältnisse noch einmal durcheinanderwirbeln.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.