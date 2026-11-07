Max Verstappen sichert sich im dritten Training beim Großen Preis von Brasilien die schnellste Zeit. Der Niederländer ist aber nicht der Einzige, der mit einer Strafversetzung ins Rennn gehen wird.

Max Verstappen hat in der Formel 1 die Generalprobe für das Qualifying in Sao Paulo für sich entschieden. Der Red-Bull-Star drehte auf dem Traditionskurs Interlagos in 1:11,622 Minuten die schnellste Runde im dritten freien Training.

Sollte sich der Niederländer auch bei der Zeitenjagd am Samstagabend (19.00 Uhr im LIVETICKER) durchsetzen, müsste er Startplatz eins aber wieder abgeben: Aufgrund eines Motorenwechsels wird Verstappen für das Rennen (Sonntag, 18.00 Uhr MEZ/jeweils Sky) in die letzte Reihe strafversetzt.

Antonelli knapp hinter Verstappen, Strafen für Ferrari

Der neue Weltmeister Kimi Antonelli lag in seinem Mercedes als Zweiter nur 25 Tausendstel hinter Verstappen. Der entthronte Champion Lando Norris (McLaren) folgte auf dem dritten Rang, George Russell wurde im zweiten Silberpfeil Vierter. Für Antonellis Teamkollegen wird es im Rennen fünf Plätze nach hinten gehen.

Die beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton müssen sogar jeweils zehn Plätze in der Startaufstellung zurück. Für den britischen Rekordweltmeister setzten sich aber trotz neuer Teile im Training die Probleme fort.

Mitte der Session stieg Rauch aus seinem Auto auf, Hamilton musste seinen Ferrari vorzeitig in der Garage abstellen. Nico Hülkenberg, der in den Trainings am Freitag nicht zum Einsatz gekommen war, belegte im Audi Rang 13.