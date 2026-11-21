Kimi Antonelli fährt in der Quali von Las Vegas die schnellste Runde. Wegen einer Strafversetzung startet trotzdem Max Verstappen von der Pole. Ferrari erlebt ein Qualifying zum Vergessen.

F1-Spektakel in Las Vegas! Kimi Antonelli hat auf den Straßen des Spieler-Paradieses ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Der Weltmeister holte sich mit einer unglaublichen Schlussrunde in letzter Sekunde doch noch die Pole.

Dabei sah es für Antonelli lange gar nicht gut aus. In Q2 rettete sich der Italiener als Zehnter geradeso in die nächste Runde. In Q3 geriet der Weltmeister dann in den letzte Minuten bei seiner Aufwärmrunde in großen Verkehr und schaffte es überhaupt erst in letzter Sekunde über die Ziellinie.

Kimi Antonelli fuhr in Las Vegas auf die Pole Kimi Antonelli fuhr in Las Vegas auf die Pole © IMAGO/Action Plus

Danach folgte eine echte Machtdemonstration: Mit über zwei Zehntel Vorsprung holte sich Antonelli Platz eins vor Max Verstappen. Der Niederländer wird am Sonntag aber trotzdem von der Pole ins Rennen starten. In Antonellis Boliden wurde vor dem Wochenende der bereits sechste Verbrennungsmotor eingebaut, der Italiener wird daher um fünf Startplätze nach hinten versetzt.

Formel 1: Ferrari erlebt Horror-Quali

Die Pole Position geht damit an Verstappen, George Russell im zweiten Mercedes steht auf dem zweiten Startplatz vor Weltmeister Lando Norris im McLaren.

Eine negative Überraschung gab es für Ferrari: Charles Leclerc und Lewis Hamilton verpassten die Top 10 als Elfter und Zwölfter. Nico Hülkenberg fehlte in der entscheidenden Runde der Windschatten auf dem beinahe zwei Kilometer langen Strip, die kleine Chance auf das Q3 war damit dahin. Hülkenberg landete auf Position 13.

DEINE MEINUNG

Die WM ist vor dem drittletzten Saisonrennen bereits entschieden, Fahrer- und Teamtitel gehen an Antonelli und Mercedes.

SPORT1 begleitete die Quali in Las Vegas im Liveticker. Die Highlights des Spektakels zum Nachlesen.

+++ Antonelli holt die Pole +++

Was für eine Runde von Kimi Antonelli! Der Weltmeister schlägt nach einem schwachen Q2 in Q3 überragend zurück und schlägt Max Verstappen in letzter Sekunde doch noch. Antonelli ist am Ende über zwei Zehntel schneller als der Niederländer. Beim Rennen am Sonntag wird trotzdem Verstappen von Startplatz eins ins Rennen gehen, da Antonelli wegen der Nutzung seines sechsten Verbrennungsmotors fünf Plätze strafversetzt wird. Dritter in der Quli wurde George Russell, vor Lando Norris.

+++ Verstappen setzt sich an die Spitze +++

Was für eine Runde von Max Verstappen: Der Niederländer dreht eine überragende Runde und liegt aktuell auf Kurs Pole. Noch hat die Konkurrenz fünf Minuten Zeit Verstappen abzufangen.

+++ Jetzt gilt es im Kampf um die Pole +++

Die entscheidende Runde im Qualifying ist gestartet. Wer holt sich die Pole in Las Vegas?

+++ Katastrophe für Ferrari +++

Beide Ferrari-Piloten scheitern in Q2! Charles Leclerc und Lewis Hamilton verpassen die nächste Runde als Elfter und Zwölfter. Auch Nico Hülkenberg scheidet als 13 aus. Zudem verabschieden sich Sainz, Bortoleto und Albon. Kimi Antonelli hat dagegen Glück. Der Weltmeister rutscht als Zehnter geradeso weiter.

+++ Hülkenberg und Hamilton müssen zittern +++

Wie schon fast gewohnt, muss Nico Hülkenberg um den Einzug ins Q3 kämpfen. Aktuell liegt der Deutsche aber auf dem zehnten Platz, der noch für die nächste Runde reichen würde. Lewis Hamilton wird es dagegen ganz schwer haben. Der Ferrari-Pilot ist nur 13. Noch hat er fünf Minuten das zu ändern. An der Spitze liegt aktuell Piastri vor Lawson und Norris.

+++ Start ins Q2 +++

Auf geht es ins Q2! Die ersten Fahrer fahren auch gleich auf die Strecke und wollen eine erste Duftmarke setzen.

+++ Hamilton übersteht Q1 knapp +++

Es reicht für Lewis Hamilton, der als 13. ins Q2 rutscht. Nicht gereicht hat es für Camara, Pérez, Alonso, Stroll, Bottas und Bearman.

+++ Hamilton muss zittern +++

Lewis Hamilton tut sich extrem schwer. Der Rekordweltmeister liegt kurz vor dem Ende des Q1 nur auf dem 13. Platz und muss zittern. Sein Teamkollege Charles Leclerc ist dagegen Dritter. An der Spitze liegt George Russell vor Weltmeister Kimi Antonelli.

Max Verstappen will die Pole in Las Vegas Max Verstappen will die Pole in Las Vegas © IMAGO/Action Plus

+++ Es geht los in Las Vegas +++

Herzlich willkommen zum Liveticker des Qualifyings von Las Vegas. Die ersten Autos sind auf die Strecke gefahren. Max Verstappen setzt direkt die erste Duftmarke und schiebt sich an die Spitze.

— mit Sport-Informations-Dienst (SID)