Der neue Weltmeister wird in der Startaufstellung zurückversetzt. Er ist damit nicht der einzige.

Für den neuen Formel-1-Weltmeister Kimi Antonelli wird der Weg zu einem Sieg in Las Vegas weit. Im Mercedes des 20-Jährigen wird im drittletzten Saisonrennen der sechste Verbrennungsmotor genutzt, ihm blüht damit eine Strafe: In der Startaufstellung für den Grand Prix (Sonntag, 5.00 Uhr MEZ) wird Antonelli um fünf Plätze zurückversetzt. Das Qualifying findet am Samstag deutscher Zeit (5.00 Uhr/jeweils RTL und Sky) statt.

Wegen des Einbaus neuer Teile stehen auch für Oscar Piastri (McLaren), Oliver Bearman (Haas), Carlos Sainz (Williams) und Lance Stroll (Aston Martin) Startplatzstrafen aus. Die Strafe für Bearman ist auch für Audi und Nico Hülkenberg interessant: Das deutsche Werksteam kämpft mit Haas noch um Rang sieben in der Konstrukteurs-WM, nur drei Punkte trennen die beiden Rennställe.

Für Antonelli bleibt es indes trotz des frühen WM-Triumphs eine schwierigere zweite Jahreshälfte. Seit Anfang November steht er als Weltmeister fest, Siege gelangen zuletzt aber selten: Nur eines der vergangenen sechs Rennen hat der Italiener gewonnen.