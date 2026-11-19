Die Formel 1 will Gesundheitsdaten der Fahrer live zeigen. Max Verstappen will nicht mitmachen – seine Kollegen reagieren unterschiedlich.

Max Verstappen will seine Gesundheitsdaten nicht mit Formel-1-Fans teilen. Der viermalige Weltmeister erteilte einem entsprechenden Plan der Rennserie beim Medientag vor dem Großen Preis von Las Vegas eine klare Absage.

„Ich werde nicht mitmachen. Ich benutze kein Gerät, auch nicht für mein Training, ich benutze gar nichts“, sagte der Red-Bull-Pilot. „Erstens möchte ich nicht überwacht werden, und ich weiß, wann ich müde bin.“ Wenn andere Fahrer ihre Daten teilen wollten, sei das für ihn in Ordnung. Er selbst wolle sie aber weder zeigen noch andere darauf schauen lassen.

Max Verstappen will seine Gesundheitsdaten nicht mit Formel-1-Fans teilen Max Verstappen will seine Gesundheitsdaten nicht mit Formel-1-Fans teilen © IMAGO/NurPhoto

Die Formel 1 hat eine Partnerschaft mit dem Tracker-Hersteller Whoop geschlossen. Ab 2027 sollen Daten teilnehmender Fahrer, darunter ihre Herzfrequenz, live in TV-Übertragungen eingeblendet werden. Die Veröffentlichung ist freiwillig. Laut Whoop läuft die Partnerschaft über vier Jahre, die FIA hat das Gerät bereits für den Einsatz im Rennen zugelassen.

Für Verstappen spielt auch der Schutz seiner Privatsphäre eine Rolle: „Die Leute müssen meine Herzfrequenz nicht kennen. Ich will sie auch nicht kennen! Ich weiß, wann sie hoch und wann sie niedrig ist.“

Fitness-Tracker? Leclerc offen für Einblicke

Ferrari-Pilot Charles Leclerc steht dem Vorhaben deutlich aufgeschlossener gegenüber. Er ist Whoop-Botschafter und nutzt den Tracker nach eigenen Angaben seit Langem, um seine Erholung und seinen Schlaf zu beobachten – aber auch im Auto. „Ich habe nichts Besonderes zu verbergen“, sagte er.

Ferrari arbeitet bereits mit dem Unternehmen zusammen. Leclerc begrüßt, dass das Gerät nun während der Fahrt offiziell getragen werden darf: „Es ist eine gute Sache, zumindest für mich ist es sehr nützlich.“ Die Veröffentlichung der Daten sei eine andere Frage, über die noch gesprochen werde. Er persönlich habe damit aber kein Problem.

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Russell warnt vor falschen Schlüssen

Mercedes-Fahrer George Russell sieht beide Seiten. Als neutraler Zuschauer würde er die Daten gerne sehen, warnte aber vor Vergleichen: Die Herzfrequenz könne sich schon aufgrund des Alters und auch bei gleichaltrigen Menschen unterscheiden.

„Wenn man am Start steht, wird man sagen, Fernando Alonso sei beim Erlöschen der Ampeln eiskalt, weil seine Herzfrequenz viel niedriger ist“, sagte Russell. Setze man aber seinen 72 Jahre alten Vater ins Auto, wäre dessen Wert noch niedriger. Russell befürchtet, dass solche Zahlen für manche Fahrer ein positives, für andere ein negatives Bild erzeugen könnten. Er selbst würde die Teilnahme aber nicht ausschließen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.