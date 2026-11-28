Die Formel 1 stationiert in Katar, wo der vorletzte Grand Prix der Saison 2027 auf dem Programm steht. Am heutigen Samstag geht es im Qualifying darum, eine aussichtsreiche Ausgangsposition für das Rennen am Sonntag zu erlangen. Hier läuft das Qualifying heute live.

Lange war es angesichts der angespannten Situation im Nahen Osten offen, ob die Formel 1 in diesem Jahr in Katar gastiert. Die Verantwortlich haben sich letztlich aber dafür entschieden, das Rennen durchzuführen. Am Samstagabend (ab 19 Uhr im LIVETICKER) steigt das Qualifying, ehe am Sonntag (ab 17 Uhr im LIVETICKER) das Rennen auf dem Plan steht.

Während Kimi Antonelli als jüngster Weltmeister der Formel-1-Geschichte bereits feststeht, geht es in Katar und beim abschließenden Rennen in Abu Dhabi noch um den Vize-Titel. Max Verstappen hat bereits an diesem Wochenende die Chance, diesen fix zu machen, zumal er 37 Punkte Vorsprung auf Lewis Hamilton und je 40 Zähler Vorsprung auf George Russell und Lando Norris hat.

Max Verstappen kann einen großen Schritt Richtung Vize-Titel machen Max Verstappen kann einen großen Schritt Richtung Vize-Titel machen © IMAGO/HochZwei

Formel 1 heute live: So verfolgen Sie das Qualifying zum Großen Preis von Katar

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Die beiden Mercedes-Piloten Antonelli und Russell haben die ersten beiden Trainings klar dominiert, während McLaren mit Norris und Oscar Piastri noch am ehesten auf Schlagdistanz bleiben konnten. Max Verstappen und die beiden Ferrari-Fahrer Hamilton und Charles Leclerc hatten noch so ihre Mühe.

Nico Hülkenberg belegte in den ersten beiden Trainins-Session jeweils Platz 13. Dies muss für das Qualifying aber noch nicht zwingend wegweisend sein. Der einzige Deutsche hofft auf den Einzug in Q3.