George Russell spricht über einen Flug mit Toto Wolff - und deutet an, was sein Mercedes-Chef privat über Max Verstappen denkt.

George Russell und Max Verstappen haben in Las Vegas ihren Streit neu entfacht. Mercedes-Teamchef Toto Wolff gab sich danach öffentlich gelassen. Nun deutet Russell an, dass sein Chef abseits der Kameras anders über die Sache spricht.

„Ich weiß, wo er abseits der Öffentlichkeit steht, deshalb werde ich das wohl nicht wiederholen“, sagte Russell in einem Interview mit Martin Brundle für Sky Sports F1. Einen Einblick in die gemeinsame Rückreise gab der Mercedes-Fahrer dennoch.

„Toto und ich sind nach dem Rennen in Vegas zurückgeflogen, und wir haben ziemlich über die Kommentare gelacht, die nach dem Rennen gefallen sind. Aber wir wissen einfach, wie bestimmte Leute vorgehen.“

Verstappen spottet nach Sieg in Las Vegas

Auslöser des jüngsten Konflikts war eine Kollision im dritten Training. Die Rennkommissare verwarnten Verstappen dafür, Russell kritisierte den Red-Bull-Fahrer öffentlich. Im Rennen kämpften beide lange um die Führung.

Verstappen gewann schließlich, während Russell beim Versuch, Teamkollege Kimi Antonelli zu überholen, die Streckenbegrenzung traf und auf Rang neun zurückfiel. Danach spottete Verstappen, Russell sei „so weit unter meinem Niveau“.

Wolff hatte Verstappen nach dem Rennen als „verdienten Sieger“ bezeichnet: „Er hat keine Fehler gemacht.“ Die Provokationen auf beiden Seiten seien ein Faktor für die Unterhaltung, sagte der Teamchef. Seine Aussagen machte Wolff allerdings, bevor Verstappen sich auf der Pressekonferenz über Russell äußerte.

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In Katar zeigte Mercedes am Freitag Tempo: Antonelli fuhr in beiden Trainings die Bestzeit, jeweils vor Russell. Im ersten Training war der Italiener eine halbe Sekunde schneller – obwohl er seine Bestzeit auf der härteren Medium-Mischung erzielte.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.