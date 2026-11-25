Gegenwind für Max Verstappen: Der Formel-1-Star wird scharf kritisiert - vor allem für sein Verhalten auf und neben der Rennstrecke.

Scharfe Kritik an Max Verstappen: Der ehemalige Formel-1-Pilot Sébastien Bourdais hat den viermaligen Weltmeister nach dessen jüngstem Auftritt beim Großen Preis von Las Vegas scharf attackiert.

Der Franzose, der 2008 bei Toro Rosso Teamkollege von Sebastian Vettel war und später vor allem in den USA große Erfolge feierte, äußerte sich in der Eurosport-Sendung „Les Fous du Volant“ kritisch über das Verhalten des Niederländers auf und neben der Strecke. „Ich mag die Person nicht. Es gibt eine Sache an Max, die mich wirklich stört.“

Max Verstappen sieht sich Kritik ausgesetzt Max Verstappen sieht sich Kritik ausgesetzt © IMAGO/ZUMA Press

Besonders missfällt dem 48-Jährigen nach eigener Aussage die Art und Weise, wie Verstappen Renn-Zweikämpfe bewertet. Der Red-Bull-Pilot verlange von seinen Konkurrenten eine bestimmte Fahrweise, messe dabei aber mit zweierlei Maß. „Er selbst hingegen darf sich alles erlauben. Das ist etwas, das mich wirklich anwidert“, erklärte Bourdais.

Verstappen? „Nicht erwarten, dass sie nett zu dir sind“

Als Beispiel führte der Franzose die jüngsten Spannungen zwischen Verstappen und George Russell an. Nach dem Rennen in Las Vegas hatte der Weltmeister den Mercedes-Fahrer erneut verbal attackiert. Für Bourdais passt das ins Bild: „Du kannst nicht extrem aggressiv fahren, alle anderen Fahrer in Schwierigkeiten bringen und dann erwarten, dass sie nett zu dir sind.“

Trotz seiner deutlichen Worte stellte der ehemalige Grand-Prix-Pilot jedoch klar, dass er die fahrerischen Qualitäten des Niederländers weiterhin außerordentlich hoch einschätzt. Nach Ansicht von Bourdais verfügt Verstappen über eine besondere Kontrolle im Cockpit und ein Niveau, das ihn von nahezu allen Konkurrenten abhebt.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.