Kimi Antonelli löst nach seinem WM-Triumph ein Versprechen ein - und überrascht Mercedes mit einer auffälligen Frisur.

Kimi Antonelli hat Wort gehalten: Der neue Formel-1-Weltmeister erschien zur Titelfeier bei Mercedes mit grün, weiß und rot gefärbten Haaren – den Farben der italienischen Flagge. Teamchef Toto Wolff, Teamkollege George Russell und Mitarbeiter reagierten mit Lachen auf den Auftritt.

Mercedes veröffentlichte am Mittwoch ein Video des Besuchs in Brackley. „Kimi hat es getan. Er hat es tatsächlich getan“, schrieb das Team dazu. Der Italiener hatte versprochen, sich im Falle des WM-Triumphs die Haare zu färben. Auch Rot und Blau, die Farben seiner Heimatstadt Bologna, waren eine Option gewesen.

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Antonelli hatte die Farbdosen schon dabei

Vor dem Großen Preis von São Paulo hatte Antonelli der Gazzetta dello Sport von seinen Plänen erzählt: „Ich habe die Dosen! Jetzt muss ich nur noch entscheiden, ob ich es dieses Wochenende mache oder vielleicht bis nächste Woche warte, wenn ich in die Fabrik in Brackley fahre und vor allen Mitarbeitern sprechen muss.“

„Es wäre lustig, dort mit gefärbten Haaren aufzutauchen“, sagte der Mercedes-Pilot. Er entschied sich für den Besuch in Brackley – und sorgte dort für einen besonderen Moment bei der Feier mit dem Team.

Mercedes macht das Titel-Double perfekt

Grund zum Feiern gab es reichlich: Antonelli hatte sich bereits in Mexiko vier Rennen vor Saisonende den Fahrertitel gesichert. Mit 20 Jahren ist er der jüngste Formel-1-Weltmeister und der erste Italiener seit Alberto Ascari 1953. In seiner zweiten Formel-1-Saison gewann er bislang neun Grands Prix.

Am Sonntag machte Mercedes in Interlagos zudem den ersten Konstrukteurstitel seit 2021 perfekt. Antonelli drehte sich nach dem Wechsel auf Slicks in Führung liegend und wurde Fünfter. Erstmals in dieser Saison stand damit kein Mercedes-Fahrer auf dem Podium.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.