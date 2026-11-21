Lando Norris startet in Las Vegas als Dritter. Dennoch kritisiert er McLaren scharf - und fürchtet Probleme im Rennen.

Startplatz drei in Las Vegas – und trotzdem deutliche Kritik am eigenen Auto: Lando Norris hat nach dem Qualifying kein gutes Haar an der Geschwindigkeit seines McLaren gelassen.

„Auf den Geraden sind wir einfach schockierend schlecht, geradezu furchtbar. Deshalb war meine Runde sehr gut“, sagte Norris. Im Q3 fuhr er in 1:34,244 Minuten die viertschnellste Zeit. Weil der Schnellste, Mercedes-Pilot Kimi Antonelli, um fünf Plätze zurückversetzt wird, rückt Norris in der Startaufstellung auf Rang drei vor.

Lando Norris kritisiert sein Auto Lando Norris kritisiert sein Auto © IMAGO/PsnewZ

Vor ihm stehen Red-Bull-Fahrer Max Verstappen und George Russell im zweiten Mercedes. Auf Verstappen fehlten Norris lediglich 0,093 Sekunden, auf Russell sogar nur 0,020. Seine Schlussrunde bezeichnete der McLaren-Pilot als „mit Abstand meine beste Runde“.

Windschatten als schwieriger Kompromiss

Besonders auf der 1,9 Kilometer langen Strip-Geraden verlor Norris Zeit. „Auf Kimi fehlen uns im letzten Sektor acht Zehntel. Er hat einen perfekten Windschatten und macht einen sehr guten Job, aber auch im Vergleich zu den meisten anderen liegen wir zu weit zurück“, sagte er.

Um selbst vom Windschatten zu profitieren, begann Norris seine Runde dicht hinter einem Vordermann. Das kostete ihn allerdings in den Kurven Zeit: Dort büßte sein Auto durch die verwirbelte Luft Abtrieb ein. „Wir müssen einen ziemlich gravierenden Verlust an Geschwindigkeit auf der Geraden ausgleichen und dafür unsere Kurvengeschwindigkeit opfern“, erklärte er.

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Die Schuld allein bei der Strecke sucht Norris nicht: „Unser Auto ist einfach nicht gut. Wir müssen es deutlich verbessern.“ Auch in Monza und Baku sei McLaren auf den Geraden zu schwach gewesen.

Norris vor Rennen mit großen Sorgen

Für das Rennen rechnet Norris mit Schwierigkeiten beim Überholen. Das verregnete Training hatte McLaren zudem kaum aussagekräftige Erkenntnisse für die Rennpace geliefert. „Unsere Geschwindigkeit auf den Geraden ist so weit weg, dass wir nicht einmal jemanden überholen können“, sagte der Brite laut Formel 1.

Teamkollege Oscar Piastri qualifizierte sich als Siebter, fällt nach einer Strafe für den Einsatz eines zusätzlichen Verbrennungsmotors aber auf Startplatz 17 zurück. In der Konstrukteurswertung liegt McLaren vor den drei verbleibenden Rennen 17 Punkte hinter Red Bull auf Platz vier.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.