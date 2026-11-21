Max Verstappen startet in Las Vegas von der Pole. Doch ein rätselhaftes Problem an seinem Red Bull bereitet ihm Sorgen.

Max Verstappen steht in Las Vegas auf der Pole Position – doch sein Red Bull bereitet ihm weiter Kopfzerbrechen. Seit dem Wochenende in Brasilien kämpft der Niederländer mit einem Problem, das sich nach seinen Angaben vorerst nicht beheben lässt.

„Schon seit Brasilien habe ich einige merkwürdige Probleme im Auto, und das hat sich an diesem Wochenende fortgesetzt“, sagte Verstappen. Im dritten freien Training habe ihm das Schwierigkeiten bereitet, im Qualifying sei es dem Team aber gelungen, damit zurechtzukommen.

Max Verstappen klagt über sein Auto Max Verstappen klagt über sein Auto © IMAGO/Every Second Media

Im Qualifying war Kimi Antonelli zwar um 0,258 Sekunden schneller als Verstappen. Weil der Mercedes-Pilot wegen eines Wechsels an der Antriebseinheit aber um fünf Startplätze zurückversetzt wird, rückt der Red-Bull-Fahrer auf die Pole vor. George Russell startet neben ihm aus der ersten Reihe.

Verstappen klagt über Probleme mit seinem Auto

Dabei verlief das Wochenende für Verstappen längst nicht reibungslos. Auf Nachfrage, ob er die Probleme genauer erklären könne, antwortete er in der Pressekonferenz knapp: „Nein.“ Später verriet Verstappen im Gespräch mit Motorsport.com zumindest, dass es sich nicht um ein Balanceproblem handele: „Es stimmt einfach etwas mit dem Auto nicht, aber wir können es gerade nicht beheben.“

Die Ursache sei bekannt, eine Lösung fehle jedoch. Das Problem habe ihn bereits das gesamte Brasilien-Wochenende begleitet und sei nicht mit der früher beklagten Verschlechterung des Fahrverhaltens innerhalb einer Session zu vergleichen. Betroffen sei vor allem das Gefühl am Lenkrad.

DEINE MEINUNG

Nach dem Upgrade in Baku hatte Verstappen nach eigenen Angaben mehr Vertrauen in sein Auto und konnte Kurven aggressiver angehen. Nun sei das an manchen Stellen schwieriger. „Es spielt auch keine Rolle, welche Art von Kurve es ist. Das Problem ist einfach überall da. Ich muss versuchen, mich anzupassen, aber das ist nicht einfach.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.