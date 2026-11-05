Nach Geburt der Tochter: Leclerc reist später nach Brasilien

Der Ferrari-Pilot war unter der Woche erstmals Vater geworden.

Charles Leclerc erhält in der Formel 1 nach der Geburt seiner Tochter einen Tag Sonderurlaub – soll in Brasilien aber wie geplant in seinem Ferrari sitzen. Im Vorfeld des Großen Preises in Sao Paulo sei der Monegasse für die eigentlich obligatorischen Medientermine am Donnerstag „freigestellt“, das teilte die Scuderia mit. Am Freitag werde er dann auf die Strecke gehen.

Das erste Training (16.30 Uhr MEZ) absolviert Leclerc nicht, das hatte aber schon vor den privaten Neuigkeiten festgestanden: Der schwedische Reservefahrer Dino Beganovic (22) darf den Ferrari in der Auftaktsession steuern, im zweiten Training (20.00 Uhr MEZ/jeweils Sky) übernimmt dann Leclerc. Der 29-Jährige und seine Ehefrau Alexandra waren unter der Woche Eltern geworden, Bianca kam am vergangenen Dienstag zur Welt.

Ein weiterer Ausfall am Donnerstag hatte indes weniger erfreuliche Gründe: Aston-Martin-Pilot Lance Stroll erholte sich von einer Viruserkrankung, die er sich am vergangenen Rennwochenende in Mexiko eingefangen hatte. Wie sein Team mitteilte, soll der Kanadier am Freitag nach Möglichkeit aber im Auto sitzen. Im Vorfeld des Rennens in Mexiko hatten schon der neue Weltmeister Kimi Antonelli (Mercedes), Valtteri Bottas und Sergio Perez (beide Cadillac) kürzer treten müssen.