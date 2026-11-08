Kimi Antonelli und George Russell sichern Mercedes in Brasilien die erste Konstrukteurs-WM nach vier Jahren Flaute. Für Teamchef Toto Wolff ist es ein besonderer Titel.

Besonderer Titel für Toto Wolff! Der Teamchef von Mercedes feierte beim Großen Preis von Brasilien seinen neunten Konstrukteurs-Titel mit dem Rennstall. Damit zieht der Österreicher mit Legende Frank Williams gleich, der in den 1980er- und 1990er-Jahren mit Williams ebenfalls neun Titel gewinnen konnte. In der langen Historie der Formel 1 war niemand erfolgreicher.

„Es ist unglaublich, gerade Frank ist solch ein großer Name und da jetzt gleichzuziehen. Ich hätte nie gedacht, dass das möglich wäre. Ich hatte eine enge Beziehung zu Frank und jetzt da zu stehen ist unglaublich“, freute sich Wolff nach dem Rennen in Interlagos.

Toto Wolff gewann seinen neunten Konstrukteurstitel mit Mercedes Toto Wolff gewann seinen neunten Konstrukteurstitel mit Mercedes © IMAGO/DeFodi Images

Zwar musste sich der neue Weltmeister Kimi Antonelli beim Sieg von Lando Norris mit Rang fünf begnügen, durfte aber durch seine Leistung den ersten Konstrukteurstitel für Mercedes seit 2021 bejubeln. Vor den Augen des brasilianischen Fußballstars Neymar hatten die Silberpfeile drei Punkte mehr als Ferrari für den vorzeitigen Triumph in der Teamwertung benötigt. Antonelli und George Russell davor auf Platz vier schafften das locker.

Nine Constructors' Championships as team bosses – no one has more than Frank Williams and Toto Wolff 👏#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/p8sVQwzXcA — Formula 1 (@F1) November 8, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Formel 1: Mercedes nach vier Jahren wieder Konstrukteurs-Weltmeister

Für Mercedes ist es der neunte Konstrukteurstitel insgesamt und der erste seit dem Ende der acht Jahre langen Dominanz zwischen 2014 und 2021.

In den vergangenen beiden Jahren hatte McLaren triumphiert, 2022 und 2023 Red Bull. Rekordchampion bleibt Ferrari mit 16 Titeln. Die Scuderia wartet aber mittlerweile seit 2008 auf die 17. Krönung.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)