Formel 1 heute live: Rennen von Brasilien im TV, Livestream und Ticker

Die Formel 1 macht in Brasilien Halt. Nico Hülkenberg startet von Rang vier und hat womöglich gute Chancen auf Punkte.

Die Formel 1 macht an diesem Wochenende Station auf dem traditionsreichen Autódromo José Carlos Pace in Interlagos. Das Rennen am Sonntag um 18 Uhr verspricht einmal mehr Hochspannung: Während Lando Norris von der Pole Position startet, kann der frisch gekürte Weltmeister Kimi Antonelli den nächsten Erfolg klar machen.

Der 20-jährige Mercedes-Pilot hat bereits in Mexiko vorzeitig den WM-Titel gefeiert und reist nun erstmals als Champion nach Brasilien. Doch trotz der entschiedenen Fahrer-Weltmeisterschaft geht es weiterhin um wichtige Punkte in der Konstrukteurswertung. Mercedes kann in São Paulo einen weiteren großen Schritt zum Teamtitel machen.

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Für die beste Ausgangslage sorgte am Samstag allerdings Lando Norris. Der McLaren-Pilot sicherte sich auf regennasser Strecke die Pole Position und geht vor Antonelli sowie Liam Lawson ins Rennen. Dahinter lauern Nico Hülkenberg im Audi und Isack Hadjar im Red Bull auf ihre Chance.

Besonders interessant dürfte der Blick auf das Hinterfeld werden. Mehrere prominente Fahrer mussten wegen Motorwechseln Strafversetzungen hinnehmen. So starten Max Verstappen und Lewis Hamilton nach technischen Änderungen von weit hinten. Sollte das für Interlagos typische Wetter erneut Kapriolen schlagen, könnten beide dennoch zu den Protagonisten des Rennens werden.

Interlagos gilt seit Jahrzehnten als Garant für spektakuläre Rennen. Die Berg-und-Tal-Bahn mit ihren schnellen Richtungswechseln, den kurzen Rundenzeiten und oft wechselnden Wetterbedingungen sorgt regelmäßig für Überraschungen. Vor allem die berühmte Senna-S und die lange Gegengerade bieten zahlreiche Überholmöglichkeiten.