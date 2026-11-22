Die Stars der Formel 1 wollen den Sieg in Las Vegas. SPORT1 begleitet den GP jetzt im Liveticker.

Gibt es das nächste F1-Spektakel in Las Vegas? Die Stars der Motorsport-Königsklasse rasen wieder durch die Straßen des Spielerparadieses.

Schon die Quali war unglaublich spannend. SPORT1 begleitet das Rennen im Liveticker.

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+++ Wer holt sich den Sieg? +++

Jetzt spitzt sich das Rennen so richtig zu. Noch sind fünf Runden zu fahren und es ist völlig offen, wer das irre Überhol-Spektakel am Ende gewinnt. Aktuell führt Verstappen vor Antonelli und Russell.

+++ Jetzt kämpft Verstappen mit Antonelli +++

An der Spitze gibt es knapp sieben Runden vor Schluss erneut eine neue Konstellation. Jetzt duellieren sich Max Verstappen und Weltmeister Kimi Antonelli um Platz eins. Dahinter kämpfen Lando Norris und George Russell ums Podium.

+++ Leclerc und Hamilton kollidieren +++

Dieser Unfall hatte sich fast schon angedeutet. Die beiden Ferrari-Streithähne Leclerc und Hamilton kollidieren fast auf Ansage. Hamilton dreht sich und fällt auf Platz zehn zurück. Leclerc bekommt eine 10-Sekunden-Strafe.

+++ Überhol-Spektakel immer verrückter +++

Das Rennen in Las Vegas wird immer verrückter. Lando Norris wurde inzwischen wieder nach hinten durchgereicht und ist nur noch fünfter. An der Spitze tauschen Verstappen und Russell weiter munter Platz eins und zwei. Noch weiterhin mit dem besseren Ende für den Red-Bull-Piloten. Dritter ist aktuell Kimi Antonelli, der beide McLaren überholt hat. Dahinter kämpfen Charles Leclerc und Lewis Hamilton um die Plätze. Der Rekordweltmeister hat sich nach seiner Strafe wieder durchs Feld nach vorne gepflügt.

+++ Norris jetzt Zweiter +++

Plötzlich ist Lando Norris Zweiter. Der Weltmeister der Vorsaison überholt erst Gasyl und dann auch Russell. Nur wenig später überholt er sogar Max Verstappen und ist kurz in Führung. Nach wenigen Sekunden holt sich der Niederländer Platz eins aber wieder zurück.

+++ Verstappen und Russell kämpfen um Führung +++

An der Spitze kommt es wieder zu mehreren Überholmanövern. George Russell erobert kurzfristig die Führung, aber Max Verstappen schlägt nur wenig später zurück und holt sich Platz eins wieder.

+++ Safety Car kommt rein +++

Die Safety-Car-Phase endet. Max Verstappen bleibt beim Restart cool und hält seine Führung. Sein Teamkollege Isack Hadjar verliert währenddessen seinen Frontflügel und wird durchgereicht.

+++ Lindblad scheidet aus +++

Hinter dem Safety Car verabschiedet sich auch Arvid Lindblad aus dem Rennen. Der Racing-Bull-Pilot verliert beim Aufwärmen seiner Reifen die Kontrolle über sein Auto, dreht sich und scheidet anschließend aus.

+++ Russell überholt Hadjar in der Box +++

Was für ein spektakuläres Manöver von George Russell. Auch weil sein Team einen unglaublich schnellen Boxenstopp durchführt, kann Russell in der Box Isack Hadjar überholen und ist jetzt Zweiter.

+++ Safety Car +++

Am Ende des Feldes kollidieren Pérez und Camara. Das Rennen ist für den Mexikaner danach beendet. Da sein Auto unglücklich auf der Strecke steht, kommt das Safety Car raus.

+++ Strafe für Hamilton +++

Im Mittelfeld schiebt sich Lewis Hamilton durchs Feld und arbeitet sich schon von Platz zwölf auf Platz sieben. Bei seinem Überholmanöver von Lando Norris geht aber nicht alles mit rechten Dingen zu. Der Rekordweltmeister wird mit einer 10-Sekunden-Strafe bestraft.

+++ Spektakel an der Spitze +++

An der Spitze gibt es ein munteres Wechselspiel um die Führung. Max Verstappen muss die Führung immer wieder kurz abgeben. Zunächst schiebt sich sein Teamkollege Hadjar, dann auch mal George Russell am Niederländer vorbei. Doch Verstappen holt sich mehrfach nur wenig später den ersten Platz zurück.

+++ Verstappen bleibt nach dem Start in Führung +++

Max Verstappen erwischt einen starken Start und schiebt sich schon vor der ersten Kurve deutlich vor George Russell. Allgemein ist es ein ruhiger Start ohne große Aufreger oder Unfälle.

Max Verstappen will den Sieg in Las Vegas Max Verstappen will den Sieg in Las Vegas © IMAGO/PsnewZ

+++ Wird das Rennen in Las Vegas wieder zum Spektakel? +++

Herzlich willkommen zum Liveticker des Rennens von Las Vegas. Das Qualifying am Samstag bot schon großes Spektakel und auch das Rennen könnte sehr spannend werden. Weltmeister Kimi Antonelli startet nach seiner Pole wegen einer Strafe nur von Platz sechs und will sich nach vorne arbeiten. In Reihe eins bietet das Duell zwischen den beiden Rivalen Max Verstappen und George Russell ordentlich Zündstoff. Droht direkt ein Crash?