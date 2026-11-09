Vertrag in Flensburg aufgelöst: Witzke wechselt nach Hamburg

In Flensburg gab es kaum Aussicht auf Spielzeit. Hamburg freut sich, die Lücke im Rückraum schließen zu können.

Der Handball-Bundesligist HC Hamburg hat auf seine angespannte Personallage reagiert und den 51-maligen deutschen Nationalspieler Luca Witzke verpflichtet. Der 27-Jährige löste seinen Vertrag bei der SG Flensburg-Handewitt vorzeitig auf und schließt sich dem HCH mit sofortiger Wirkung bis zum Saisonende an.

Damit reagiert Hamburg unter anderem auf die schwere Verletzung von Moritz Sauter, der der Mannschaft aufgrund eines Kreuzbandrisses langfristig fehlen wird. Wegen der „sehr angespannten Personalsituation im Rückraum“ habe der Klub eine Lösung gesucht, sagte Sport-Geschäftsführer Johannes Bitter: „Luca hatten wir dabei von Anfang an im Blick und haben seine Rückkehr aufs Spielfeld aktiv begleitet. Er bringt eine hohe spielerische Qualität und internationale Erfahrung in unser Team.“

f17dc06ccd281118941bb47b5fc6183f7ebdee5b-ipad.jpg Abschied aus Flensburg: Luca Witzke © BEAUTIFUL SPORTS/picture-alliance/SID/Mario M. Koberg

Witzke kommt selbst erst aus einer fast einjährigen Schulterverletzung. In Flensburg waren seine Aussichten auf Spielzeit begrenzt. „In den gemeinsamen Gesprächen hat sich gezeigt, dass der Wechsel nach Hamburg in der aktuellen Situation für alle Seiten eine gute Lösung ist“, sagte Witzke.

2024 war Witzke Teil des deutschen Kaders, der bei den Olympischen Sommerspielen in Paris Silber geholt hatte. In der Bundesliga war er vor Flensburg in Essen und Leipzig aktiv.