Williams übertraf die Budgetgrenze um 0,48 Prozent. Die Strafen fallen gering aus.

Williams hat als einziger Formel-1-Rennstall die Budgetgrenze in der Saison 2025 überschritten. Das teilte der Automobil-Weltverband FIA mit, stellte aber klar, dass es sich um einen „geringfügigen“ Verstoß gehandelt habe.

Konkret überschritt Williams die Budgetobergrenze um umgerechnet rund 750.000 Euro, das entspricht 0,48 Prozent. Außerdem wurden bei Williams und dem französische Konkurrenten Alpine Verfahrensverstöße festgestellt.

Beide Teams erhalten nicht bezifferte Geldstrafen, dazu darf das frühere Weltmeisterteam Williams unter anderem den Windkanal im kommenden Jahr seltener nutzen. Die FIA betonte die Bereitschaft zur Kooperation seitens des Rennstalls: „Es gibt weder einen Vorwurf noch Anhaltspunkte dafür, dass Williams Grand Prix Engineering Limited zu irgendeinem Zeitpunkt in böser Absicht, unehrlich oder betrügerisch gehandelt hätte oder dass das Unternehmen der Cost Cap Administration vorsätzlich Informationen vorenthalten hätte.“

Die Budgetobergrenze (Cost Cap oder Budget Cap) wurde 2021 in der Formel 1 eingeführt. Sie sollte vor allem verhindern, dass finanzstarke Teams ihre wirtschaftlichen Vorteile unbegrenzt in technische Überlegenheit umwandeln können.

Seitdem gab es mehrere Verstöße. Brisant war besonders der Fall Red Bull, die Überschreitung im Jahr 2021 um 1,6 Prozent der erlaubten Ausgaben hatte für das Team des damaligen Weltmeisters Max Verstappen aber keine unmittelbar sportlichen Konsequenzen.