Bei IndyCar-Premiere: Mick Schumacher enttäuscht im Qualifying

Johannes Behm 01.03.2026 • 14:13 Uhr Mick Schumacher enttäuscht bei seinem ersten Qualifying in der IndyCar-Serie. Bei seiner Rennpremiere muss er eine Aufholjagd starten.

Mick Schumacher hat vor seinem IndyCar-Debüt am Sonntag (18 Uhr) ein enttäuschendes Qualifying hingelegt. Nur vier Fahrer starten hinter dem 26-Jährigen, der sein erstes Rennen auf dem Stadtkurs von St. Petersburg im US-Bundesstaat Florida somit aus der elften Reihe von Platz 21 in Angriff nehmen wird.

Der Sohn der Rennsport-Legende Michael Schumacher fährt für den Rennstall Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL). In den vergangenen Wochen konnte er vor seiner großen Premiere nur wenig testen.

IndyCar: Schumacher-Kollegen schneller unterwegs

Als Rookie versteht sich der Neuling in der nordamerikanischen Rennserie allerdings nicht.

„Ich sehe es nicht als Rookie-Jahr und erlaube mir auch keine Anfängerfehler“, sagte Schumacher selbst, der in den USA trotz seiner Rennerfahrung in der Formel 1 als Rookie geführt wird.