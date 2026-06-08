IndyCar: Schumacher holt bestes Saisonergebnis

SID 08.06.2026 • 07:15 Uhr Mick Schumacher feiert sein bislang bestes Ergebnis der IndyCar-Serie und lässt auch den Gesamtführenden hinter sich.

Mick Schumacher hat sein bislang bestes IndyCar-Ergebnis eingefahren. Der Deutsche wurde beim wegen Regens zweimal unterbrochenen Rennen auf dem Oval in Madison/Illinois 16., in der Gesamtwertung belegt Schumacher den 24. Platz. Den Sieg sicherte sich der Amerikaner Josef Newgarden.

Schumacher war vom 18. Startplatz ins Rennen gegangen, er fiel aber zu Beginn auf den 24. und somit letzten Platz zurück. Der 27-Jährige kämpfte sich Schritt für Schritt nach vorne, wurde aber später von den Spitzenfahrern überrundet. Schumachers bislang bestes Ergebnis in seiner Premierensaison im IndyCar war ein 17. Platz gewesen.