Rückschlag für Mick Schumacher

SID 10.08.2026 • 05:40 Uhr Mick Schumacher kann nach dem Erfolgserlebnis von Nashville nicht nachlegen. Er verpasst in der IndyCar Series eine Top-Zehn-Platzierung deutlich.

Mick Schumacher hat die nächste Top-Ten-Platzierung in der IndyCar Series klar verpasst. Der frühere Formel-1-Pilot, der zuletzt in Nashville/Tennessee mit Rang acht sein mit Abstand bestes Ergebnis eingefahren hatte, kam bei der 13. Station in Portland/Oregon nur auf den 16. Platz.

Schumacher arbeitete sich im Honda des Teams Letterman Lanigan Racing (RLL) immerhin von Startplatz 22 etwas vor. In der Gesamtwertung belegt der 27-Jährige weiterhin Rang 24.

IndyCar: Sonntag geht’s direkt weiter

Den Sieg in Portland sicherte sich der spanische Titelverteidiger und souveräne Spitzenreiter Alex Palou (Chip Ganassi Racing) vor dem Schweden Felix Rosenqvist (Meyer Shank Racing).