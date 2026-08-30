Mick Schumacher muss warten - Indy-Car-Rennen vorzeitig gestoppt

SPORT1 30.08.2026 • 11:50 Uhr Mick Schumacher wird in Milwaukee vom Regen ausgebremst. Das erste Rennen des IndyCar-Doppelwochenendes muss gestoppt werden. Größere Chancen hat der Ex-F1-Pilot aber ohnehin im zweiten Rennen.

Mick Schumacher muss warten: Das erste IndyCar-Rennen auf der Milwaukee Mile ist nach 90 von geplanten 250 Runden wegen Regens unterbrochen worden. Schumacher wird die Fortsetzung am Sonntag von Rang 18 in Angriff nehmen.

Der Deutsche war von Startplatz 13 ins Rennen gegangen, verlor auf den ersten Runden jedoch zunächst Positionen. Anschließend stabilisierte sich Schumacher im Mittelfeld und hielt Anschluss an die Gruppe vor ihm.

Bei der Strategie setzte sein Team auf einen späteren Boxenstopp, der jedoch keinen Vorteil brachte, sodass Schumacher weitere Plätze einbüßte. Bis zum Einsetzen des Regens arbeitete sich der 27-Jährige wieder etwas nach vorne, ehe die Neutralisierung des Rennens und schließlich die Unterbrechung folgten.

Mick Schumacher mit guter Ausgangslage im zweiten Rennen

Die verbleibenden 160 Runden sollen am Sonntag vor dem zweiten Lauf des Milwaukee-Doppelrennens nachgeholt werden, in Führung lag bei der Unterbrechung Pato O’Ward.

Auf Schumacher wartet damit ein intensiver Renntag, zumal er für das zweite Rennen des Wochenendes von Startplatz vier ins Rennen gehen wird.