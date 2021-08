Moto GP, WM: Stefan Bradl siegt Quartararo als Titel-Favorit

MotoGP-Spitzenreiter Fabio Quartararo ist für Honda-Testfahrer und TV-Experte Stefan Bradl der klare Titelfavorit in der Weltmeisterschaft. “Mein Gefühl sagt mir, dass er bis zum Saisonende nicht nervös wird”, sagte der Zahlinger vor dem Großen Preis von Großbritannien am Sonntag in Silverstone (14.00 Uhr MESZ/ DAZN).