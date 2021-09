MotoGP: Dovizioso ist zurück - Morbidelli ins Werksteam

Der dreimalige Vizeweltmeister Andrea Dovizioso kehrt in die MotoGP zurück. In der Motorrad-Königsklasse wird der Italiener die restlichen fünf WM-Saisonrennen beim Yamaha-Kundenteam Petronas bestreiten. Das gab der Rennstall am Donnerstag bekannt. Schon am Wochenende gibt der 35-Jährige beim Großen Preis von San Marino in Misano sein Comeback. Das Rennen findet am Sonntag (14.00 Uhr) statt.