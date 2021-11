Razgatlioglu neuer Superbike-Weltmeister

Nach sechs Jahren der Dominanz hat Jonathan Rea den Titel in der Superbike-WM an den Türken Toprak Razgatlioglu verloren. Im ersten von zwei Läufen beim Saisonfinale in Mandalika/Indonesien reichte dem Yamaha-Piloten am Sonntag ein zweiter Platz hinter Rea (Großbritannien/Kawasaki), um für die Entscheidung zu sorgen.