Marc Márquez' besorgniserregendes Schicksal: Sturz-Festival bei MotoGP-Legende!

Wieder hat es Márquez heftig erwischt, wieder ist der Spanier am Boden. Der frühere Dominator schafft es offensichtlich nicht mehr, das Risiko zu dosieren. Am Freitag war er schon im Training gestürzt, am Samstag im Qualifying gleich zweimal, am Renntag unterlief ihm im Warm-up ein sogenannter „Highsider“.