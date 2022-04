MotoGP: Weltmeister Quartararo siegt in Portugal

Titelverteidiger Fabio Quartararo (Frankreich) hat mit seinem ersten Saisonsieg die Führung in der MotoGP übernommen. Der Yamaha-Pilot gewann am Sonntag den fünften WM-Lauf in Portimao/Portugal souverän vor seinem Landsmann Johann Zarco (Ducati) und Aleix Espargaro (Spanien/Aprilia).